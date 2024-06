Este pequeño país es el lugar más feliz del mundo: descubrí dónde queda

El ranking fue publicado recientemente por el Hot or Cool Institute , con sede en la ciudad de Berlín (Alemania). Formado por investigadores y profesionales que exploran la intersección entre sociedad y sostenibilidad, difundió la séptima edición del Índice del Planeta Feliz .

¿Cuál es el pequeño país que es el lugar más feliz del planeta?

A la hora de difundir el ranking que mide la felicidad y el bienestar de sus habitantes y el vínculo con el medioambiente, los especialistas aclararon que ningún país alcanza una excelente puntuación en los tres componentes estudiados, pero algunos se acercan bastante y son los que lideran el listado.

El puesto número se lo lleva Vanuatu, que encabeza la clasificación con 57,9 puntos y se transformó en el lugar más feliz del planeta. Dejó por detrás a Suecia (55,9), El Salvador (54,7), Costa Rica (54,1), Nicaragua (53,6) y Dinamarca y España (53).

vanuatu ok.jpg

Vanuatu es un pequeño país insular localizado en el Océano Pacífico Sur. El archipiélago, de origen volcánico, se ubica a unos 1.750 kilómetros al este de Australia, al oeste de Fiyi y al sur de las Islas Salomón.

Su clima es tropical, con unos nueve meses de lluvias cálidas a calurosas y posibilidad de ciclones y de tres a cuatro meses de tiempo más fresco y seco. La temperatura diaria de Vanuatu oscila entre 20 y 32 °C y la de sus aguas, entre 22 °C en invierno y 28 °C en verano.

Un ingreso per cápita más alto no equivale a mayor felicidad

Vanuatu es el lugar más feliz del planeta gracias a cómo trata a su medioambiente, ya que España, por ejemplo, obtiene puntuaciones por encima de la media en esperanza de vida y bienestar, pero muy por debajo del promedio en huella de carbono.

VANUATU.jpg

Además, el estudio indica que tener un PBI más alto no lleva necesariamente al bienestar dentro de los límites ecológicos. Ese parámetro del ingreso per cápita que se ha tomado durante muchos años es una métrica fundamental para la sociedad actual, pero no muestra el bienestar social y medioambiental, vitales para la estabilidad a largo plazo.

Es por eso que seis de cada diez países con el PBI per cápita más alto tienen puntuaciones inferiores a la media en el Índice del Planeta Feliz.

¿Cuál es el país más feliz para los jóvenes y los mayores de 60 años?

En otro ranking muy conocido, el Reporte Mundial de los países más felices del mundo, se describe cómo se manifiesta ese estado de bienestar en 143 países. Por séptimo año consecutivo, Finlandia obtuvo el primer puesto, mientras que el país más feliz del mundo para los menores de 30 años fue Lituania, y para los mayores de 60 años el “paraíso” está en Dinamarca.

Lithuania.jpg

La edición 2024 de este informe, realizado por la encuestadora Gallup, la Universidad de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se enfocó en la felicidad de las personas en diferentes etapas de la vida, principalmente en el bienestar de los jóvenes.

De las naciones de América Latina, ninguna se ubicó entre los primeros del ranking. Sin embargo, la Argentina pasó del puesto 52 al 48 en 2023.

Dinamarca ocupa desde hace varios años los puestos más altos. Ese país europeo ocupó el primer lugar entre las personas mayores de 60 años y el segundo en el ranking general (solo detrás de Finlandia), que está basado en seis variables claves para la felicidad.

El PBI per cápita

La esperanza de vida saludable

Tener a alguien con quien contar

Libertad para tomar decisiones de vida

La generosidad

La falta de corrupción

ciudad dinamarca.jpg

Según el informe, los países más felices para los mayores de 60 son:

Dinamarca Finlandia Noruega Suecia Islandia Nueva Zelanda Países Bajos Canadá Australia Estados Unidos

Costa Rica ocupa el puesto 17 y es el primero de América en felicidad para los mayores de 60 años, además de ser uno de los mejores lugares donde ir a vivir al retirarse. Lo siguen Uruguay, en el puesto 24, Brasil, en el 37, y Argentina, en el 45º lugar.