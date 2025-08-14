Expertos recomiendan tirar sal en el inodoro todas las noches: el motivo

Con este sencillo hábito nocturno, es posible mantener el inodoro limpio, desinfectado y libre de malos olores de manera económica y natural.

Mantener el inodoro limpio y libre de malos olores no siempre requiere productos industriales. Especialistas en limpieza del hogar recomiendan un método económico y natural: arrojar un puñado de sal en el inodoro antes de dormir. Todos los beneficios que tiene esta acción.

Este hábito, fácil de incorporar a la rutina nocturna, aprovecha la capacidad de la sal para desinfectar, eliminar bacterias y prevenir la acumulación de sarro, garantizando un baño más higiénico y fresco cada mañana.

Aunque puede parecer inusual, este hábito tiene varias ventajas. La sal gruesa no solo ayuda a mantener el inodoro limpio y fresco, sino que también previene la acumulación de cal y bacterias , gracias a sus propiedades desinfectantes naturales. Además, ayuda a eliminar los malos olores, ofreciendo una alternativa segura frente a los productos químicos tradicionales.

El procedimiento es muy sencillo: antes de ir a dormir, se recomienda verter sal gruesa en el inodoro y dejar que actúe durante toda la noche. A la mañana siguiente, basta con verter agua caliente y tirar la cadena para eliminar los residuos acumulados y desinfectar las tuberías.

Para una limpieza más profunda, se puede preparar una mezcla casera combinando 250 gramos de sal gruesa, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 gotas de aceite esencial, como árbol de té por sus propiedades desinfectantes, o lavanda, menta o cítricos para un aroma agradable. Esta mezcla se aplica de la misma manera: se deja actuar toda la noche y se enjuaga con agua caliente al día siguiente.

sal. inodoro

Además de limpiar y desinfectar, la sal gruesa puede ayudar a destapar el inodoro, sobre todo al combinarla con agua hirviendo. También se puede mezclar con detergente y un poco de lavandina para potenciar su efecto desatascador en las tuberías.

A pesar de ser un método económico y natural, es importante no abusar de la sal en las tuberías, ya que el uso excesivo puede corroer incluso las tuberías de PVC. Por ello, se recomienda aplicar este truco una vez cada quince días o una vez al mes para evitar daños.

Sal en las brasas: la clave para un asado perfecto que pocos conocen

En un país donde el asado es la comida nacional, a la hora de prepararlo, cada detalle cuenta. Más allá de la calidad de la carne o del corte elegido, hay técnicas del asador que pueden potenciar la experiencia y marcar la diferencia. Una de ellas es tan sencilla como eficaz.

Aunque la sal gruesa o entrefina es un condimento esencial para la carne, también cumple otras funciones sorprendentes en la parrilla.

Cuando pensamos en sal, la asociamos inmediatamente con sazonar la carne antes o durante la cocción. Sin embargo, este ingrediente también puede actuar directamente sobre las brasas para mejorar el resultado final del asado.

Sal, Asado, Brasas

Los beneficios más destacados son:

-Reducción del humo excesivo

Cuando la grasa de la carne gotea sobre el carbón encendido, suele generar humo denso que puede impregnar la carne con un sabor demasiado fuerte o amargo. La sal, al caer sobre las brasas, absorbe parte de esa grasa, evitando que se queme en exceso y disminuyendo así la cantidad de humo.

-Ayuda a estabilizar la temperatura

El calor constante es clave para una buena cocción. Al esparcir sal gruesa sobre las brasas, se prolonga su duración y se logra una temperatura más uniforme, lo que facilita que las piezas se cocinen de manera pareja, sin zonas quemadas o crudas.

Además de su rol en el sabor y la temperatura, la sal puede ayudar a sofocar pequeñas llamas que se generan cuando la grasa cae directamente sobre el fuego. Al cubrir el carbón, limita el oxígeno disponible y reduce la intensidad de las llamas sin apagar por completo las brasas.

En la cocina doméstica, también se utiliza para apagar incendios pequeños provocados por aceite caliente, ya que absorbe el aceite y corta la combustión.

Es importante tener en cuenta que la sal no es un sustituto de un extintor. No es efectiva para apagar incendios grandes y, en algunos casos, puede generar vapores peligrosos si se arroja sobre fuegos químicos o eléctricos. En la parrilla, su uso es seguro siempre que se limite a controlar el humo y pequeñas llamaradas.