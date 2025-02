Impactante: un chofer grabó a un "fantasma" en un asiento cuando pasaba el colectivo por un cementerio

El hecho ocurrió en Uruguay , más precisamente en el Cementerio Parque del Norte , situado en la Av. Burgues 4259, Montevideo. Al pasar por el lugar, el chofer se percató que las cámaras de seguridad enfocan a una mujer sentada en uno de los asientos, cuando realmente no había nadie dentro del vehículo . El hecho se volvió viral en TikTok y rápidamente se puso en duda la presencia de un posible fantasma.

Luego, procede a grabar el interior del vehículo donde se ve claramente que no hay ningún pasajero ocupando un asiento, aunque las cámaras reflejaban lo contrario. En el medio, saca el celular por la ventana para mostrar imágenes del cementerio, y luego retoma su caminata por el colectivo hasta llegar nuevamente al asiento del conductor.

"Este asiento es el intrigante (haciendo referencia al que se encuentra al lado de la puerta de salida). Se ve que hay alguien del cementerio que se quiere subir al ómnibus".

HH523KD5QRCBXGDZGQXXBJXBCU.jpeg Aterrador: un chofer de colectivo pasó por un cementerio y grabó a un “fantasma”

De nuevo en el asiento del conductor, el chofer del colectivo muestra lo que las cámaras de seguridad graban en vivo dentro del coche. "Acá, si pueden observar, se ve a una chica sentada en el medio con el celular. No se llega a ver si tiene lentes, gorro o qué tiene, pero parece que está hablando por el celular. Como se puede ver, las cámaras graban en vivo y siguen filmando".

La imagen de la joven sentada usando su teléfono se visualiza de forma clara, a pesar de que se le recorta a la altura de la frente e impedía verlo con nitidez el rostro. Para probar que no se trataba de ninguna broma para las redes sociales, el hombre decidió dejar su teléfono apoyado sobre el respaldo, con la imagen del video enfocando hacia las cámaras de seguridad del vehículo.

Luego, se dirige al centro del colectivo para chequear que su imagen se vea reflejada y que no se trate de un error tecnológico. Para su sorpresa, las cámaras funcionaban perfectamente y se lo pudo ver desfilar a lo largo del coche. "A mí lo que me preocupa es esa chica que figura en las cámaras", agregó.

cementerio-norte-db_13webp.jpg El hecho ocurrió en el cementerio del Norte.

Finalmente, le habló directamente al "fantasma" para pedirle por favor que se baje del vehículo y no lo siga en su camino. "Disculpá, te animas a bajarte, porque me das un poquito de miedo la verdad. No sé dónde estás".

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y rápidamente se volvió uno de los más vistos y comentados de la cuenta: posee más de 900.000 reproducciones y cuenta con 43.000 likes y 986 comentarios, entre los que se destacan algunos que se toman con humor la situación: "Avísenle a la chica que llegó a destino, capaz se durmió"; "La chica mirando este video: como que soy un fantasma, no sabía" y "para mí lo descubrió la señora y buenooo amor es un fantasma...que queres que hagaaa..!!!", entre otros.