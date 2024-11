La NASA ya analiza la posible fecha del fin del mundo de Stephen Hawking: cuándo será

"Para el año 2600, la población mundial estaría de pie hombro con hombro y el consumo de electricidad haría que la Tierra brille al rojo vivo. Esto es insostenible", declaró hace más de siete años en el Tencent WE Summit, un evento de gran relevancia en el ámbito de la tecnología y la ciencia.

Stephen Hawking sufre desde hace décadas de ELA, que lo ha dejado casi paralizado. La posible fecha del fin del mundo según Stephen Hawking y la NASA

En ese sentido, aunque todavía faltan más de 500 años para que esto ocurra, tanto Hawking como la NASA empezaron a buscar posibles soluciones a este problema, poniendo la lupa en la contaminación ambiental, la desigualdad social y política y la superpoblación, entre otras temáticas importantes para evitar el final del mundo.

La unión entre Stephen Hawking y la NASA

Las declaraciones de Hawking en 2017 se reforzaron desde el lanzamiento del documental "The Search for a New Earth", donde reafirmó su teoría de que en 2600 llegue el fin de la humanidad.

De hecho, dio más precisiones y aseguró que "podría transformarse en una enorme bola de fuego, haciendo que la humanidad se enfrente a un colapso global irreversible".

"Estos son problemas de ingeniería, y los desafíos de los ingenieros tienden a resolverse con el tiempo, a medida que se avanza hacia una tecnología madura", sostuvo el físico.

Esto llamó la atención de las principales autoridades de la NASA, que se pusieron en contacto con él y comenzaron a trabajar en conjunto implementando programas de monitoreo y estudiando con mayores recursos y herramientas el cambio climático.

Desde entonces, se puede visualizar en su página web oficial el siguiente enunciado: "Es innegable que las actividades humanas han producido los gases atmosféricos que han atrapado una mayor parte de la energía del Sol en el sistema de la Tierra. Esta energía adicional ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, y se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera".

Los pasos a seguir para evitar el fin del mundo

Más allá de las publicaciones y la difusión de la información de forma global, se han empezado a tomar cartas en el asunto para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y preservar los recursos energéticos.

A su vez, tanto el científico británico como la agencia del gobierno estadounidense se han abocado en fomentar la responsabilidad ambiental y la implementación de tecnologías sustentables.

También han empezado a introducir programas en conjunto para promover la utilización de la energía renovable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la aplicación de políticas globales por parte de los principales gobiernos del mundo.

Por su parte, la NASA ya ha puesto en marcha diferentes planes y programas con la última tecnología para identificar otras amenazas potenciales para la Tierra.