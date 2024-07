Predicciones: así será el fin del mundo, según Stephen Hawking (y le puso fecha)

Entre otros tópicos, Hawking abordó el del afán del hombre por contactarse con alguna civilización alienígena: “Si nos visitan, el resultado sería muy parecido a cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, lo que no resultó bien para los nativos americanos. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente podría convertirse en algo que no quisiéramos encontrar”, aseveró el astrofísico británico. Pero, ¿qué dijo acerca de un probable fin del mundo ?

Stephen Hawking vaticinó que el planeta Tierra podría transformarse en una “gigantesca bola de fuego” en el año 2600. Así lo aseguró en el documental The Search for a New Earth, emitido por la BBC en 2017. “Con el cambio climático, los impactos de asteroides, las epidemias y el crecimiento de la población, nuestro propio planeta es cada vez más precario”, dijo Hawking.

En el mencionado documental, Hawking explicó los diversos factores que podrían desatar un efecto invernadero descontrolado en la Tierra: el incremento excesivo de la población mundial, el consumo insostenible de la energía y el desmesurado consumo de recursos por parte de la humanidad.

Y en 2006 había afirmado que la Tierra “podría terminar como Venus, con una temperatura de 250 grados centígrados y una lluvia de ácido sulfúrico”. Años más tarde completó el concepto: “Para el año 2600, la población mundial estaría hombro con hombro, y el consumo de electricidad haría que la Tierra brillara al rojo vivo”.

Más allá de la advertencia formulada por Hawking en relación a un posible fin del mundo, el físico exhortó a la humanidad para que se tomen medidas en pos de cuidar el medio ambiente, profundizar en el desarrollo de tecnologías sostenibles así como también la posibilidad de colonizar otros planetas para precaver a la humanidad de un colapso inevitable de la Tierra.

En el citado documental, Hawking agregó que, más allá de que pueda ocurrir una catástrofe en nuestro planeta, “la probabilidad de que ocurra un desastre en el planeta Tierra en un año determinado puede ser bastante baja, se acumula con el tiempo y se convierte en una certeza casi absoluta en los próximos mil o diez mil años”.

El autor de obras notables como Breve historia del tiempo; Brevísima historia del tiempo o El universo en una cáscara de nuez, supo alertar en 2001 sobre la creación de un virus que sería altamente mortal para la humanidad: "Estoy más preocupado, a largo plazo, por la biología que por las armas nucleares”.

Hawking sostenía que el fin de la humanidad podría darse como consecuencia de una pandemia y de la creación “accidental o voluntaria” de un virus. Sí: lo alertó casi 20 antes de la irrupción del Covid-19...