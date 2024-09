La Tierra tendrá una nueva Luna durante dos meses: desde cuándo

La segunda mitad del año llegó cargada de eventos astronómicos , y ahora el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS por sus siglas en inglés: Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) alertó que la Tierra podría llegar a tener dos Lunas durante dos meses como consecuencia de un nuevo satélite natural.

Para lograr dar con esta información, el equipo utilizó datos de la Small-Body Database del JPL que se basaron en 122 observaciones durante un periodo de tres semanas.

Gracias a esto, se permitió calcular su hoja de ruta y el tiempo que podría permanecer cerca del planeta. La imagen se logró dar cuando el asteroide pasó a apenas 567.000 kilómetros de distancia de la Tierra.

luna.jpg ¿Cuándo fue descubierto el asteroide?

Especialistas en el área lo categorizaron dentro de la familia Arjuna, que agrupa a los objetos cercanos a este planeta que tienen órbitas similares.

En total, serán exactamente 56,6 días en los que la Tierra tendrá dos Lunas: la tradicional se podrá observar igual que siempre, mientras que a su lado habrá una "mini luna". Aunque no se podrá ver sin el equipo adecuado, muchas personas sabrán de su existencia.

En ese sentido, los investigadores a cargo del descubrimiento publicaron su estudio en la revista Research Notes of the American Astronomical Society (RNAAS), en el cual detallaron que "tales elementos orbitales concuerdan con los de los Arjunas, una población poco resonante de pequeños objetos cercanos a la Tierra (por sus siglas en inglés: Near Earth Object) en un cinturón secundario de asteroides que se encuentra rodeando la trayectoria seguida por el sistema Tierra-Luna".

¿La Tierra volverá a tener dos Lunas?

Se estima que, tras su paso por el planeta durante septiembre y noviembre, el 2024 PT vuelva a estar a menos de 2 millones de kilómetros el 9 de enero de 2025. Luego, habrá que esperar otros 30 años hasta que regrese el 8 de noviembre de 2055, pero estará mucho más lejos: volará a una distancia de 5,2 millones de kilómetros.

Sin embargo, sólo se podrá ver con telescopios especializados y no será visible a simple vista, ya que se trata de un asteroide demasiado tenue para llegar a verlo con productos caseros y aficionados.

luna llena.jpg ¿La Tierra volverá a tener dos Lunas?

Los seguidores de eventos astronómicos tendrán una alternativa diferente y que sí se visualizará desde la Tierra, incluso en algunos sectores de Argentina. Se trata del eclipse solar anular, el cual llegará el 1° de octubre.

Otros casos similares

Los datos publicados por Science Alert lograron calcular que el 2024 PT ya estuvo medianamente cerca de la Tierra, sobre todo en algunos lapsos de febrero de 2003, abril de 1982 y marzo de 1960, aunque en todos los casos a más de 8 millones de kilómetros.

Este fenómeno no es algo nuevo en el planeta, que ya tuvo algunas experiencias con asteroides que se quedan durante un determinado tiempo en órbita. El último en despedirse de este mundo fue en 2020, y hay que remontarse hasta 2006 para recordar el denominado "2006 RH120".