Perseverance descubre indicios de vida en Marte

Una roca desconcertante

El rover Perseverance recogió dos muestras que serían históricas. El rover Perseverance en Marte

Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington, indicó que Perseverance seguirá una ruta hacia áreas con "potencial de muestras científicas interesantes". También mencionó que el hallazgo cerca del río Neretva Vallis "ofrecerá mucho para estudiar a nuestros científicos".

El instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) ha escaneado varias veces Cheyava Falls, revelando la presencia de compuestos orgánicos. Aunque estas moléculas a base de carbono son los componentes básicos de la vida, también pueden formarse mediante procesos no biológicos.

Ken Farley, científico del proyecto Perseverance de Caltech en Pasadena, afirmó que "Cheyava Falls es la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante investigada hasta ahora por Perseverance".

"Por un lado, tenemos nuestra primera detección convincente de material orgánico, manchas coloridas distintivas indicativas de reacciones químicas que la vida microbiana podría usar como fuente de energía, y evidencia clara de que el agua, necesaria para la vida, una vez pasó a través de la roca. Por otro lado, no hemos podido determinar exactamente cómo se formó la roca y hasta qué punto las rocas cercanas pueden haber calentado las cataratas Cheyava y contribuido a estas características".

¿Qué es el Perseverance?

Perseverance-render.jpg

El rover Perseverance es un vehículo robótico desarrollado por la NASA como parte de la misión Mars 2020, con el objetivo principal de buscar signos de vida pasada en Marte y recolectar muestras del suelo y rocas marcianas para su eventual regreso a la Tierra. Lanzado el 30 de julio de 2020, el Perseverance aterrizó en el cráter Jezero el 18 de febrero de 2021.

Este rover está equipado con una variedad de instrumentos científicos avanzados, entre ellos:

-SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals): Utiliza espectroscopia Raman y luminiscencia para detectar compuestos orgánicos y minerales.

-PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry): Un espectrómetro de rayos X que puede identificar la composición elemental de las rocas marcianas.

-Mastcam-Z: Un sistema de cámaras avanzadas que captura imágenes en alta resolución y en 3D.

-SuperCam: Una herramienta que analiza la composición química de las rocas y el suelo desde una distancia.

-MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment): Un experimento que produce oxígeno a partir del dióxido de carbono de la atmósfera marciana.

El Perseverance también cuenta con un sistema de almacenamiento de muestras para guardar rocas y suelo marciano en pequeños tubos que serán recogidos por futuras misiones y traídos de vuelta a la Tierra para su análisis detallado.

Además de su misión científica, Perseverance lleva consigo el helicóptero Ingenuity, el primer vehículo volador en Marte, que ha realizado varios vuelos exitosos, demostrando la viabilidad de la exploración aérea en el planeta rojo.