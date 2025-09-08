El comienzo de la primavera ayuda a su crecimiento y sus frutos frescos estarán listos con la llegada del calor más intenso.

Qué planta frutal plantar en septiembre para asegurarte de este fruto riquísimo en el verano

Septiembre es sinónimo de primavera . Su llegada marca el regreso de las temperaturas más cálidas e incentiva a los fanáticos de la jardinería y la horticultura a cultivar árboles frutales. En ese contexto, uno de los más populares es el duraznero , apreciado por su sabor dulce y delicado aroma. Plantarlo este mes permitirá disfrutar de frutos frescos en pleno verano.

En primavera, las condiciones climáticas y biológicas ayudan al establecimiento de las raíces y al desarrollo inicial del árbol. La temperatura suave –ni muy fría ni demasiado calurosa- reduce el estrés en la planta y promueve un crecimiento vigoroso desde sus primeras etapas.

Además, el cambio de estación trae consigo una mayor disponibilidad de luz solar , esencial para la fotosíntesis y el correcto desarrollo de las flores y frutos. La exposición adecuada también ayuda a prevenir enfermedades fúngicas , que tienden a proliferar en condiciones de humedad y temperaturas templadas.

Jugo-Durazno-y-limon.jpg Plantar un duraznero en septiembre permitirá tener frutos frescos en el verano.

Cuáles son los beneficios de plantar un árbol de durazno en septiembre

Plantar un duraznero en septiembre ayuda a maximizar su desarrollo y obtener una floración espectacular y frutos de calidad. Entre los beneficios de hacerlo este mes se encuentran:

Rápido desarrollo: a diferencia de otros árboles frutales como la manzana o la naranja, que requieren más tiempo, el duraznero da sus primeros frutos pocos meses después de plantado.

a diferencia de otros árboles frutales como la manzana o la naranja, que requieren más tiempo, el duraznero da sus primeros frutos pocos meses después de plantado. Adaptación al calor: aunque necesita un período de frío invernal para completar su ciclo, puede tolerar temperaturas cálidas de hasta 38°C con riego abundante y sombra para evitar la marchitez y las quemaduras solares.

aunque necesita un período de frío invernal para completar su ciclo, puede tolerar temperaturas cálidas de hasta 38°C con riego abundante y sombra para evitar la marchitez y las quemaduras solares. Producción abundante de frutos : ofrece cosechas generosas con cuidados básicos como abonar regularmente la tierra, regar, controlar de plagas y enfermedades y podar para distribuir nutrientes.

: ofrece cosechas generosas con cuidados básicos como abonar regularmente la tierra, regar, controlar de plagas y enfermedades y podar para distribuir nutrientes. Frutas estacionales: sus frutos estarán maduros entre diciembre y marzo, justo con la llegada del verano, estación ideal para disfrutar frutas frescas.

mermelada de durazno.jpeg Mermelada de durazno, una de las posibles preparaciones.

Qué hay que tener en cuenta para plantar un duraznero

A la hora de plantar un árbol de durazno, existen algunas variables que, si se cumplen, ayudan a maximizar las posibilidades de tener éxito en el crecimiento y la floración abundante y saludable:

Elegir el sitio adecuado: el lugar seleccionado para la plantación debe recibir al menos seis horas de sol directo al día . La orientación ideal es hacia el sur, en zonas de clima templado o cálido. Además, el terreno debe ser bien drenado , con buena fertilidad y PH ligeramente ácido a neutro. Es preferible evitar áreas donde el agua se acumule, ya que los durazneros son sensibles al exceso de humedad en las raíces.

el lugar seleccionado para la plantación debe recibir . La orientación ideal es hacia el sur, en zonas de clima templado o cálido. Además, el terreno debe ser , con y PH ligeramente ácido a neutro. Es preferible evitar áreas donde el agua se acumule, ya que los durazneros son sensibles al exceso de humedad en las raíces. Preparar correctamente el suelo : antes de avanzar con la plantación, es recomendable mejorar el suelo incorporando materia orgánica como compost o abono bien descompuesto. De esta manera, se proveerán nutrientes necesarios para un crecimiento sano. Si el suelo es muy arcilloso, lo mejor es agregar arena para ayudar a mejorar el drenaje.

: antes de avanzar con la plantación, es incorporando materia orgánica como compost o abono bien descompuesto. De esta manera, se para un crecimiento sano. Si el suelo es muy arcilloso, lo mejor es agregar arena para ayudar a mejorar el drenaje. Selección de la planta: revisar cuidadosamente que el árbol que se va a plantar esté sano y libre de plagas y enfermedades . Las raíces deben estar bien desarrolladas y la planta tener un tamaño adecuado para su edad.

revisar cuidadosamente que el árbol que se va a plantar esté . Las raíces deben estar bien desarrolladas y la planta tener un tamaño adecuado para su edad. Elegir bien el momento de la plantación: la mejor época del año para plantar un duraznero es a finales del invierno o principios de la primavera, ya que las temperaturas comienzan a subir y las heladas ya pasaron. Para favorecer su adaptación, es recomendable que las mediciones nocturnas no queden por debajo de los 10°C.

chutney-durazno-1.jpeg El durazno crece principalmente con temperaturas cálidas.

Cómo es el procedimiento correcto para plantar un duraznero