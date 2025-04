¿Qué tipo de yerba no se aconseja usar para el mate? La recomendación de un influencer

Cuál es la yerba que conviene evitar y las razones por las que no se recomienda usarla.

Tomar mate es una costumbre profundamente arraigada a los argentinos , aunque parece sencillo: agua caliente, bombilla y yerba, la elección de la yerba es clave para disfrutar de un buen mate. No todas las yerbas son iguales, y algunas, por su composición, sabor o proceso de elaboración, no son recomendables para esta infusión tradicional. En esta nota te contamos qué tipo de yerba conviene evitar y por qué puede arruinar tu experiencia matera .

"El manual de cómo hacer un mate, by Íker Muniaín" , expresan desde Ataque Futbolero. El vasco que defiende la camiseta de San Lorenzo pareciera haber adoptado con facilidad una de las costumbres de los argentinos. Esto es producto del contacto diario con sus compañeros que no dudaron en darle a probar la infusión y compartirle algunos de los secretos que se aprenden a medida que se la consume. "La primera prueba es del que lo hace", señaló el volante.

Si bien no se muestra cuál es el tipo de yerba que se usa para elaborar el mate , se debe considerar un detalle sobre la misma y es que no se recomienda utilizarla cuando pasó un tiempo estacionada en el mate . Esto es producto de que la humedad puede provocar que se genere moho y adquiera cierto olor. Por lo general, este estado se adquiere después de varias horas de reposo, como puede ser dejarla toda una noche.

Embed El manual de cómo hacer un mate, by Íker Muniaín. pic.twitter.com/CwIMJKfdeV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 14, 2025

"Si no hay signos de moho y la yerba se ve y huele bien, puedes intentar cebarla nuevamente. Sin embargo, ten en cuenta que el sabor ya no será el mismo, y es posible que debas usar agua un poco más caliente para sacar lo último de su esencia", expresan desde Boldo: Tienda de Mates. Es por ello que lo mejor siempre es limpiar el envase, tirar la preparación vieja y usar yerba nueva para disfrutar de su sabor, además de no sufrir ninguna complicación.

¿Cuál es el secreto de hacer una pared de yerba en el mate?

Uno de los pasos que más comenzó a repetirse en la elaboración del mate es colocar una pared de yerba. Una que se ajusta y se le da forma con la parte trasera de la bombilla. Después de terminarla es momento de colocar el agua. Algunos ven a este método como innecesario, pero otros señalan que es una manera práctica para que la preparación dure un poco más.

El secreto se encuentra en que este método permite ahorrar un poco de yerba para que, a la vez, la preparación pueda conservarse sin que su sabor se pierda. Solo se recomienda que la renovación se haga desde la parte superior porque cualquier movimiento en la zona baja podría provocar que la pared se rompa, se desmorone y se mezcle de gran manera con el agua al punto que se vuelva intomable.