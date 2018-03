Cientos de alumnos aún no pudieron iniciar las clases

Ana laura calducci

Neuquén. El primer día sin paro de ATEN reveló que varias escuelas no pudieron dictar clases por un amplio abanico de problemas, que van desde obras sin terminar hasta falta de maestros. El gremio denunció que hubo 35 colegios que no pudieron funcionar con normalidad. Cristina Storioni, ministra de Educación, no desmintió esa cifra, aunque remarcó que sólo en dos casos se justificó que las escuelas estén cerradas. El resto tuvo inconvenientes puntuales con algunos alumnos.