Cierra Lonte, la marca de zapatos que usaron Mirtha Legrand y Susana Giménez

Les comunicamos una triste noticia... Con mucho dolor, tristeza y frustración, les queremos contar que LONTE cerrará sus puertas a partir del mes próximo. Han sido 50 años de desafíos, ilusiones, esfuerzo y entusiasmo de todos los que formamos parte de la marca a lo largo de tantos años. Siempre en busca de la perfección, innovación, distinción y elegancia para las mujeres argentinas que nos siguen desde hace tantos años y para quienes esperamos haber estado a la altura de las circunstancias! Las despedidas nunca son agradables pero queremos compartirles que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido! Solo tenemos palabras de agradecimiento para cada una de ustedes por habernos acompañado incondicionalmente durante todo este tiempo. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS! Y unas GRACIAS ESPECIALES a: @mirthalegrand @gimenezsuok @karinamazzocco @pachanoanibalok .... por acompañarnos! Hasta fin de Agosto seguiremos abriendo nuestras puertas en el local de Belgrano, Sucre 2112 de martes a viernes de 11 a 18 hs y los sábados de 11 a 15 hs. También seguiremos con venta online en WWW.LONTEZAPATOS.MITIENDANUBE.COM. Estaremos liquidando a increíbles precios lo que aún queda en stock para que puedan aprovechar esta última oportunidad!