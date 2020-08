El Dipy criticó al gobierno en la mesa de Mirtha y las redes ardieron

Embed

En este sentido, y teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país, el artista opinó sobre las medidas que está tomando el gobierno nacional, y generó una enorme repercusión en las redes sociales.

“Nadie se está preocupando por la gente. Todos están tratando de salvarse, por eso siempre digo que la gente honesta no llega a la política. Veo que se están peleando por una reforma judicial, veo que el Presidente, después de la marcha (del 17 de agosto pasado) dijo que no se van a dejar amedrentar, pero después vuelven con la reforma judicial y te das cuenta de que no les importamos”, arrancó El Dipy y siguió diciendo: “Esto lo dije una vez y tuve muchos problemas, pero el que te da plata te hace pobre, porque vivís dependiendo de él. Entonces, ¿qué hacés? Llega un momento en el que tenés esa platita y te relajás para poder sobrevivir. ¿Cómo puede pasar eso en uno de los países más ricos en recursos del mundo? No podemos sobrevivir acá. Estamos esperando que empiecen a discutir cosas por nosotros, a ver qué vamos a hacer nosotros. Juntos Por el Cambio se pelea porque Cristina es una delincuente, que Lázaro esto o lo otro… Los de acá dicen que Macri se fue, que se robó todo, que los Panamá Papers, que esto, que lo otro… Y en el medio nosotros estamos esperando a que se terminen de tirar piedras entre ellos y nos solucionen un poco las cosas”.

En ese momento, el músico explicó cómo piensa -a su parecer- el argentino para votar y aseguró que jamás se elige al candidato que se quiere, sino al que “robe menos”. “Nunca vamos a saber quién es el que roba menos, pero siempre vamos por ese. Después, cuando pasan las cosas malas, le echás la culpa. ¡Y la culpa es nuestra! ¿Cómo vamos a votar en un país al que creés que va a robar menos? Si no es por adoctrinamiento, porque te dan algo, el común de la gente siempre vota al mejor de los peores, nunca al que realmente querés, a menos que tengas algún lado político”.

“Desde el gobierno de Alfonsín hasta el día de hoy los escuchás (a los políticos) y dicen que les dejaron un país en llamas. Es de manual. Todo el tiempo tienen que estar solucionando algo y pasa el mandato y no solucionaron nada. Ellos están cada vez más ricos y nosotros seguimos igual”, continuó diciendo y finalizó, completamente indignado: “Leí en un portal que una diputada va a llevar una ley para la igualdad de género en el agro. ¿En serio, en este momento? Es indignante. Habría que hacer una cosa: tienen estas cosas para hacer, vamos todas para adelante. ¿Cuál es el problema hoy? Bueno, vamos con esto, después todo lo demás. Si hacen las cosas bien en el gobierno, después te vamos a aguantar con todas las demás. Pero es como que decís: ‘¿En serio? Se nos están cagando de risa en la cara’”.

