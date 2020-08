Mirtha habló de su vuelta a la tevé y de la marcha del 17A

"Hace dos semanas me llamó (Adrián) Suar y me dijo de volver en octubre. Le dije que estaba de acuerdo, pero con esta pandemia no se sabe. Yo estoy en zona de riesgo, estoy recluída hace 177 días, es duro. Yo soy salidora, pero lo respeto a pie puntillas. Estoy muy sola, me cambió la vida", dijo la Chiqui. "Estoy preocupada, esperando que salga la vacuna del país que sea. A mí no me importa si es de Rusia, de Estados Unidos o de China, que es de donde salió el bicho", añadió.