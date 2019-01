Cinthia Fernández debutó en LAM y destrozó a Nicole

Buenos Aires. Tras ser despedida de Involucrados, Cinthia Fernández tuvo un debut explosivo en Los ángeles de la mañana. Es que luego de convertirse en noticia por asistir a un evento con el mismo vestido que Nicole Neumann, la panelista contó la reacción que tuvo la modelo al verla en un restaurante luego de la gala: “Se enojó. Fuimos a comer, me mira y me corre la cara. Al otro día, recibo 58 mensajes donde me pedían que borrara el nombre de la diseñadora en el posteo. Después caigo por qué me corrió la cara. Es un problema psicológico, se tiene que tratar. Es inseguridad”.