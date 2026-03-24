Un control de alcoholemia en provincia de Buenos Aires registró un insólito momento. La excusa en medio del despliegue tras soplar la pipeta.

Durante un control de alcoholemia, un conductor negó haber tomado y terminó confesando

En el marco de un operativo de alcoholemia este fin de semana en la autopista Buenos Aires-La Plata , agentes detectaron a un conductor que arrojó un resultado inesperado. Al comienzo negó haber tomado alcohol , pero los resultados indicaron lo contrario.

En el peaje Hudson, fue que los agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia detectaron a un conductor que circulaba con un alto porcentaje alrededor de las 9 de la mañana. La situación quedó registrada a través de las cámaras y bodycams utilizadas por el personal de fiscalización durante el procedimiento.

Al comienzo, el conductor negó haber ingerido bebidas alcohólicas: "No tomé nada a la mañana". De igual manera, los agentes realizaron un control de alcoholemia que registró un resultado positivo.

Luego del primer test, el automovilista pidió repetir la prueba. "Hacelo de vuelta porque no puede ser. Me lavé los dientes y no tomé ni un café, nada", dijo. El segundo control confirmó el resultado inicial: 1,20 gramos de alcohol en sangre.

Negó haber tomado, dio positivo en alcoholemia y admitió que bebió whisky

Ante un resultado tan alto, el inspector insistió con su pregunta: "Señor, usted debe haber tomado algo ayer a la noche. ¿Ayer sí bebió?", le dijo al conductor que no podía creer el resultado del alcoholímetro. "Whisky", admitió el hombre.

Tras su confesión, el ministerio de Transporte bonaerense procedió al secuestro del vehículo y se labró un acta con la infracción correspondiente.

La provincia de Buenos Aires bajo alcohol cero

Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires no está permitido conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que se lo derivó a la inmediata intervención de los agentes de Seguridad Vial, quienes labraron el acta de infracción correspondiente.

Según los protocolos establecidos, este tipo de resultados activa automáticamente el retiro del vehículo y la suspensión del conductor involucrado.

Los controles que se realizaron en la zona registraron graves casos positivos, donde uno de los hechos más llamativos involucró a un conductor que, al ser sometido al test de alcoholemia, arrojó 2,40 gramos de alcohol en sangre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TransportePBA/status/2033691954341363884?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Viste bien estos números? 1.50 g/L, 2.40 g/L... y un conductor que ni siquiera podía soplar el alcoholímetro



Manejar en este estado no es un error, es una decisión irresponsable y peligrosa que pone en riesgo a todos.



En #ProvinciaBA, la ley es clara: Alcohol Cero. Si… pic.twitter.com/of4otYjqqt — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) March 16, 2026

En otro caso registrado en la autopista Riccheri, el conductor aseguró que no había tomado alcohol ante la consulta del agente. Sin embargo, el resultado mostró la realidad: superaba los 3,0 gramos de alcohol por litro de sangre, informaron las fuentes.

Desde el organismo advirtieron que "las imágenes reflejan escenas de conducción completamente incompatibles con la seguridad vial", y remarcaron el riesgo inmediato que implicaban estas conductas para el resto de los usuarios de la vía pública.

En todos los procedimientos, los agentes retuvieron las licencias de conducir y prohibieron que los involucrados continuaran manejando. Además, enfrentarán multas que pueden alcanzar los 1.800.000 pesos y sanciones de inhabilitación según determine la Justicia.

Un antecedente reciente

Días atrás, un conductor fue detenido en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 529, tras ser detectado circulando en zigzag y poniendo en riesgo a otros automovilistas. El procedimiento fue realizado por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Al descender del vehículo, el hombre evidenció dificultades para hablar y mantenerse en pie. El test de alcoholemia confirmó la sospecha: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante el operativo, el conductor respondió con dificultad a las preguntas de los agentes. Ante la consulta sobre si había consumido alcohol, contestó: “De todo”. Tras el resultado, se le retuvo la licencia y quedó a disposición del juzgado correspondiente, a la espera de que una persona autorizada retirara el vehículo.