Video: el comisario que "vendió" el operativo y dejó a las gitanas estafadoras a un paso de la fuga

Se lo acusa de filtrar información a la banda que le robó 14 millones de pesos a una peluquera, que luego se quitó la vida.

En el mes de enero se conoció el caso de una peluquera de 30 años, Merlín Díaz , quien fue víctima de una estafa millonaria cometida por tres gitanas . Entregó todos sus ahorros para que le hicieran una "limpieza espiritual", se los robaron y ante la desesperación, decidió quitarse la vida.

Este viernes, en el marco de la investigación, se conoció que un jefe de la Policía fue detenido en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, al ser acusado de haberles pasado información concreta del último allanamiento que hizo la Policía para detenerlaa. Cabe recordar que dos de las tres gitanas apuntadas siguen prófugas.

El comisario y abogado civil, identificado como Leonardo Ponte Winsto , se desempeña en tareas de seguridad de una planta verificadora de automotor en la misma ciudad donde fue detenido. Desde Diario Conurbano indicaron que se descubrió que el hombre mantuvo contacto con familiares de Mitrovich el día del allanamiento.

También se conocieron imágenes claves en las que se lo ve en una Volkswagen Amarok blanca que vinculó al comisario con allegados de la sospechosa y el momento en que Fabio Márquez, exfutbolista e hijastro de Marta, sube al vehículo con aparente confianza. El encuentro fue un día antes del operativo frustrado, según fuentes judiciales.

En Telenoche revelaron detalles del caso que por su trama genera conmoción. Merlín era peluquera y se quitó la vida tras ser víctima de una estafa

En el allanamiento a la vivienda del policía los investigadores secuestraron divisas y pesos: 50.000 dólares y 20 millones de pesos. Parte de ese dinero apareció en la guantera de la camioneta que figura en el video. Ahora la Justicia busca determinar si esos fondos provienen de maniobras de encubrimiento o de actividades ilícitas relacionadas con la causa.

El comisario Winsto ocupaba un cargo importante en una seccional y es considerado muy joven para esa responsabilidad. Ahora quedó detenido por encubrimiento agravado y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De las tres mujeres gitanas investigadas, Mirta Noemí Mitrovich se presentó ante la Justicia y negó todos los cargos. Las otras dos todavía siguen prófugas. La fuga de Marta, considerada la más complicada de la banda y señalada por estafas a mujeres de Tigre, se concretó por información filtrada por el comisario ahora detenido.

gitanas estafadoras

El engaño de las gitanas por una "limpieza espiritual" la llevó a la muerte

El caso se remonta al 15 de enero, cuando las tres mujeres ingresaron al local de Merlín Díaz, ubicado en la intersección de San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge. Las sospechosas comenzaron a frecuentar la peluquería como clientas, entablando conversaciones con la dueña del lugar mientras se atendían.

El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería y le pidieron a la víctima que les entregara todos sus ahorros familiares, un total de 14 millones de pesos. La promesa era que, después de hacer un “trabajo” sobre los billetes, se los iban a devolver, ya que le había hecho a ella un trabajo "malicioso".

peluquera estafa (1) La peluquera se quitó la vida tras caer en una estafa. Foto: captura de video TN.

Según le prometieron, una vez finalizado el supuesto trabajo espiritual, el dinero le sería devuelto. Pero eso nunca ocurrió.

Con el correr de las horas, al no volver a tener noticias de ellas, la víctima empezó a darse cuenta de que había sido estafada y les mandó reiterados mensajes reclamándoles su dinero. Pero nunca más le respondieron.