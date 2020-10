Cinthia Fernández y su singular homenaje en Cantando 2020

Su performance en Cantando 2020 empezó con fragmentos de canciones de Selena y Thalía, pero el plato fuerte y que sin dudas le dio un plus a la participación de Cinthia Fernández fue que, ella misma reconoció que el famoso tema “Rata de dos patas”, se lo quiso dedicar a su ex Martín Baclini.

Cinthia Fernández 1.jpg Cinthia Fernández y su ex Martín Baclini

La controversial figura de Cantando 2020, Nacha Guevara fue la primera en dar su veredicto y dijo “mi segundo hogar es México, nos preparaste diciendo que la presentación iba a ser el desastre universal. Buena estrategia. Fue una actuación divertida y graciosa, y como bailarina tenés buen apoyo rítmico. Fue agradable de ver”. Luego la recompensó con 8 puntos.

Por su parte, la dueña del voto secreto, Karina “La Princesita”, comentó que ella tenía mucha fe y finalizó diciendo “trajiste algo distinto a lo que veníamos viendo, se notó tu pisada escénica, fue divertido. Al comienzo no me gustó tanto, pero en general estuvo muy bien”.

Oscar Mediavilla quien calificó la actuación de Cinthia Fernández con cinco (5) puntos, aseguró que le gustó la dramatización pero que la parte del canto no lo convenció mucho. “Me gustó la puesta, pero el canto no. Estuviste bien al decir que sos un desastre, no lo sos tanto. En dos o tres años puedes ser una cantante más o menos buena”.

A continuación, te dejamos el vídeo del homenaje de Rata de dos patas, de Cinthia Fernández a su ex en el escenario de Cantando 2020.