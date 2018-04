Cipo dio pelea, pero al final Villa Mitre logró un claro éxito

Bahía Blanca.- Pese a un buen cuarto inicial y un final en el que remontó una desventaja de once puntos para ponerse a uno, no pudo Cipolletti con Villa Mitre, con el que finalmente cayó en el inicio de los playoffs de Conferencia del Torneo Federal de Básquet por 85 a 72 en, el estadio José Martínez de esa ciudad. Mañana, en el mismo escenario, será el segundo juego. Lucas Romera, con 17 puntos, el máximo anotador albinegro. Con una marca zonal y una presión inicial, Cipolletti puso en aprietos al local, que no supo salir del embrollo y cedió el primer parcial 25-21.