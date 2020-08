Claribel Medina enfureció y escrachó a los que van a los bares

La pandemia del coronavirus y su consecuente cuarentena trajo el declive de la situación económica de muchas personas que no pueden salir a trabajar. Pasa en casi todos los rubros. En este sentido, Claribel Medina está muy preocupada por la situación que atraviesan los actores, productores y trabajadores del ambiente artístico que hace meses no pueden trabajar. Anoche la actriz puertorriqueña salió a caminar por la zona de Palermo, en Buenos Aires, y se encontró con bares lleno de gente y sin barbijo, hecho que enfureció a la artista.

"Hola, yo lo que quería comentar es que a mí no me molesta que la gente se reúna, yo creo que la gente está cansada, lo que me duele es que actores, cine, técnicos, producción, no puedan ejercer su profesión mientras en Palermo pasa esto, la gente sin barbijo", se la escucha vociferar a Claribel Medina en el video que subió a sus redes.

En ese contexto, la actriz también cuestionó el hecho de que el aislamiento sea respetado por algunos y no por todos: “¿Por qué para unos y para otros no? Dolor, impotencia, Presidente te amo pero qué pasa con nuestra realidad. Claro que la gente se enojó conmigo pero no es contra ellos. Mi pregunta es ¿Qué pasa con el arte, el cine, las salas de teatro?”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/Anabelilia/status/1299502992899690499 Chicos. Fui a un bar. Afuera. Tomé 2 tragos (tema del pis es para otra historia). Pasó a los gritos Claribel Medina diciendo que no tiene laburo y que somos unos inconscientes. Nos filmó. Si me ven por ahí no me juzguen (?). — Anita (@Anabelilia) August 29, 2020

Para terminar con su descargo, Claribel Medina deslizó: “No tenemos sueldo no me importa qué me digan “volvé a Colombia”, me importa que se entienda que no hay un ejercicio de comparación, no los critico hagan lo quieran pero los demás no cobramos”.