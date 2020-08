Yanina Latorre criticó a Barbie Simons y la periodista la mató en Twitter

"La pregunta de Barbie Simons a Lourdes de si trabajó en otro lado que no sea la productora “Laflia, primero que trabajó acá que es Mandarina, trabajó en América, y me revienta porque yo le dije que trabajaba de amiga de... y no entendió lo que le dije, porque yo no dije que trabajaba gracias a Pampita, ella trabaja de amiga, porque cada vez que se toca el tema Pampita ella la defiende a muerte, y ella dice que por sus amigos muere, yo también pero cuando laburo, laburo, si un día no estoy de acuerdo con una amiga se lo voy a decir, ella laburaba en radio Vale de directora, la odiaba toda la radio, yo estaba en ese momento en Radio 10, y entró porque estaba de novia con Werthein, si no, es imposible que dirija una radio", contó Yanina Latorre sobre Barbie Simons.