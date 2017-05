Clausurarían parte del aeropuerto por líquidos cloacales

Hace un mes, la comuna mandó una inspección a la estación aérea y constató la delicada situación ambiental. Los inspectores municipales comprobaron que los líquidos cloacales del edificio se tiran directamente a un pozo, lo que estaría contaminando las napas. Como en ese sector no hay red sanitaria, le reclamaron al aeropuerto que instale su propia planta de tratamiento.

Ayer, el titular del Juzgado de Faltas 2, Federico Hauck, ratificó el acta labrada y condenó al aeropuerto a pagar 294 mil pesos de multa por la contaminación cloacal y otros 28 mil pesos por “evasión de tasas”. Sobre este último punto, el administrador a cargo, Sergio Sevenants, les informó a las autoridades locales que no consideraban que la Municipalidad tuviera injerencia para reclamarle el pago.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Marcelo Bermúdez, informó que si no cumplen, “serán pasibles de más multas y una clausura parcial”. Asimismo aclaró: “No se va a interrumpir la actividad aeroportuaria porque no vamos a dejar a la ciudad sin servicio, pero sí vamos a clausurar determinadas dependencias que no afecten la actividad principal, como el cobro de estacionamiento”.

El funcionario explicó que, desde 2001, la estación está a cargo de Aeropuertos del Neuquén SA, y que el gobierno provincial debería haber controlado a esa firma para que no contamine el ambiente circundante a la pista.

322 mil pesos fue la multa aplicada por el Municipio.

De esos, 28 mil corresponden a la evasión de la tasa comercial por parte de la concesionaria de la estación aérea, que tendrá un mes para regularizar la situación.

Provincia anunció una planta de tratamiento

Luego de conocerse la multa aplicada por la Municipalidad al aeropuerto de la ciudad, la Provincia dio a conocer un acuerdo para realizar una serie de obras por un valor próximo a los 300 millones de pesos en la estación aérea.

Entre ellas, el comunicado anticipa la inmediata remediación de la disposición de líquidos cloacales, a través de un nuevo sistema que contempla la instalación de una planta de tratamiento cloacal o la conexión a la red pública perteneciente al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

El convenio entre el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, y la empresa concesionaria Aeropuertos del Neuquén SA (ANSA) prevé sumar 1600 metros cuadrados de áreas de embarque, además de incrementar la seguridad operativa de dicha terminal con especial atención en el nuevo balizamiento de pista.

La primera etapa de los trabajos, algunos de los cuales ya se iniciaron, incluyen la puesta en funcionamiento de la planta alta, que actualmente se encuentra con cerramiento vidriado y cubierta terminados. En ese nuevo espacio se construirá una sala de preembarque de cabotaje.