Clemente Cancela tildó de "irresponsable" a Andy Kusnetzoff

Cancela y Kuneztoff Clemente Cancela hablo de Kuneztoff en su programa Sexy Pipol www.lanacion.com.ar

Las declaraciones se produjeron pues Clemente Cancela estaba leyendo las declaraciones de Kunestzoff luego de conocerse que dio positivo para COVID-10. "'Lo bueno es que voy a poder donar plasma', dice Andy", para luego hacer el siguiente comentario: "No dije nunca lo que pienso sobre Andy y menos ahora porque ya pasó. Pero que no nos quede que va a donar plasma; lo que nos tiene que quedar es la irresponsabilidad de gente".

Las críticas de Cancela no fueron las únicas que recayeron sobre el conductor de PH. En el programa de Elnueve, Confrontados conducido por Marina Calabró, Franco Torchia aprovechó para referirse a Kunestzoff "Hace unos años me maltrató como nunca antes. Acá estoy con Cancela. Y si preguntan en la Metro, donde Andy hace radio hace muchos años, no van a encontrar a nadie que hable bien de él", señaló el panelista.

Franco Torchia Torchia habló de Kunestzoff en Confrontados www.infobae.com

Según dejan ver tanto Cancela como Torchia, tras puertas de Caiga quien Caiga no había buena química entre los presentadores. Quedando expuesto un "resentimiento" hacia Andy por sus malas actitudes. Trapitos que han aprovechado sacar a la luz después que Kunestzoff diera positivo por COVID-19.

"Históricamente hay mucho resentimiento con Andy, que era el rey de los noteros de Caiga quien Caiga. Y él reconoce haber tenido actitudes soberbias o poco generosas y hasta ha pedido disculpas a algunos de sus excompañeros. Muchos lo tildan de millonario, lo ha dicho Daniel Malnatti, el Pelado López además de Cancela. Pero la plata, en todo caso, la hizo después y no como notero", agrego Torchia, panelista de Confrontados.