Mica Viciconte "re caliente" por tener que aislarse

"Todos los días aprendo algo haciendo televisión, pero hoy, sinceramente, quería llorar un poco", dijo el conductor señalando los lugares vacíos de Mica y de José María Muscari, que está en la misma situación.

Actor seguido, Magaldi, le dio paso a Viciconte, que salió al aire a través de videollamada desde la casa que comparte con Fabián Cubero. “Ahora estoy un poquitito más tranquila. Estaba un poco enojada, o caliente. La verdad es que estaba re caliente”, reconoció la excapitana de Combate.

"Primero, quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa... No es muy grato, la verdad. Lamentablemente no me queda otra que estar acá", explicó.

En el último tiempo, como los contagios fueron en aumento, comenzó el debate sobre los programas que tienen invitados y que no son esenciales, como los ciclos de entretenimientos. Las autoridades de Telefe, en conjunto con la productora KZO, determinaron que PH no volverá al aire hasta que Andy esté recuperado y pueda volver a grabar su clásico programa. De esta manera, el sábado se estirará la emisión Avenida Brasil hasta las 23. Y luego habrá una emisión especial de PH con un compilado del popular segmento "Punto de encuentro".

En tanto, Bienvenidos a bordo, a cargo también de KZO, saldrá al aire pero desde otro estudio. Según confirmaron desde la oficina de prensa de la productora, el ciclo continuará “con todos los protocolos de seguridad”, como vienen haciéndolo hasta ahora.