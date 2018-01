Clemente, el primer refuerzo

“Independiente es un club que conozco y que me gusta. Además, volver a subir de categoría, después de jugar el Federal B, me pareció una buena propuesta, y en lo económico pude arreglar para estar estable”, contó el defensor, que se suma al Rojo con el objetivo principal de mantener la categoría.

Clemente es un jugador del paladar del técnico. Fue Diego Trotta quien durante su interinato, en la temporada pasada, le dio la confianza para que pasara del equipo de Lifune al del Federal A.

El defensor había debutado con Gustavo Coronel en el 2016. Con la llegada de Gerardo Solana a la conducción del Rojo quedó relegado y tras su renuncia e interinato de Trotta, por dos fechas hasta el arribo de Diego Landeiro, Clemente tuvo su chance.

“Con Trotta siempre me mantuve comunicado. Hablé con él y me dijo que necesitaba un central y que yo fui el primero en enterarme”, contó Ciro, ayer previo a su primera práctica de pretemporada.

El defensor se desempeña por la banda izquierda y también como zaguero. “Con Trotta ya jugué de central, cuando estuvo como técnico interino fui titular con él en las dos fechas”. Fue allí cuando ganó el protagonismo que tuvo más tarde con Landeiro.

Un club grande

Para Clemente, San Martín significó su primera experiencia lejos de Neuquén y regresó con buenas sensaciones, pese a los problemas que mantuvo el plantel con la dirigencia por el incumplimiento en el pago de sueldos.

“Mendoza es un lindo lugar. San Martín es un club muy grande, a la altura de Cipolletti y Alvarado. Es un club con mucha gente y una camiseta muy pesada. La verdad, fue una experiencia muy linda”, expresó.

Con el conjunto mendocino peleó por una de las dos plazas clasificatorias hasta la última fecha. “No sé nos dio en las dos últimas fechas, porque Montecaseros, donde jugaba Alan Sack -otro ex Rojo-, no perdió. Por dos puntos no clasificamos”, indicó el defensor.

Clemente llega a un plantel que conoce, incluso a muchos de los jugadores que se sumaron a principio de temporada.

El retorno de Víctor Manchafico no es inminente y Trotta apostó por sumar un central. Ahora buscará completar el segundo cupo con un mediocampista central o un volante ofensivo.