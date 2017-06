Código penal de Cipo: Alasia ataja, Mellado asegura

Con la victoria del miércoles por la noche ante Gimnasia y Tiro en Salta, el Albinegro se cargó la tercera víctima de los últimos meses desde los doce pasos. Las otras fueron Juventud Antoniana y el Deportivo Madryn, rival patagónico al que sentenció por la Copa Argentina para pasar a jugar el histórico duelo ante San Lorenzo.

“Me encantan los penales. No veo ni estudio a los rivales antes de los partidos. Mi fórmula es verlos como se paran, el movimiento de cadera y la intuición”, cuenta el 1 como parte de un secreto que igual no será fácil de copiar porque guarda una alta dosis de talento que es intransferible para ese momento.

Algo parecido a lo que sucede con el cuerpo técnico al momento de seleccionar los ejecutores que no están determinados de antemano, pero que ya tiene algunas fijas.

Mellado fue ejecutor en las tres series disputadas con final feliz para Cipo. Rompiendo el prejuicio que suele acompañar a un 5 de marca como él, desde el banco de suplentes destacan su golpe a la pelota. “En las prácticas notamos que tiene un muy buen golpe y es una gran ejecutor. No todos son buenos definidores de penales, Lucas tiene ese mérito”, revela el Ruso Homann, que reconoce haberlo puesto en los últimos minutos de la revancha ante Tiro para que se haga cargo de uno de los cinco.

Con puntería

Desde Madryn a Salta, Cipo lleva ejecutados doce disparos en momentos calientes, definitorios. El Capataz de la Patagonia acertó 10 (más del 83% de eficacia).

“Alasia es un arquerazo que nos da un plus, pero no se puede dejar de remarcar la alta eficacia de los ejecutores”, destacó el entrenador del Capataz. Por eso, Homann no ocultó la sensación de llegar a los últimos minutos igualando cualquier serie. “No puedo negar que en los instantes finales, se piensa en llegar a patear penales, porque ahí tenemos un plus”, confió.

No es poco en medio de un sistema de disputa en el que Cipo definirá todo de visitante, incluso en una posible final, con el agregado de que todos los rivales ya han escuchado hablar de un tal Matías Alasia, el “patrono de los tres palos”, como lo bautizaron los hinchas en las redes sociales.

Los canjes, sólo hoy

Los socios de Cipo sólo podrán canjear entradas para la ida ante Gimnasia de Mendoza hoy de 9 a 13 y de 17 a 21.

Ascenso

El salto lo quiere dar en la cancha

En Cipolletti no quieren escuchar hablar de reestructuración de los torneos de ascenso. Aunque el proyecto se concrete a largo plazo, en el Capataz son tajantes. “No es lo mismo. Queremos ganarnos nuestro derecho en cancha y ahora que estamos tan cerca, vamos por todo”, contó Henry Homann. Mientras, la dirigencia, ante la misma consulta, aclaró: “No hay información oficial”.