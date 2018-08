Coimas: Bonadio quiere allanar el piso de Cristina

El juez pidió permiso al Congreso para ir al departamento de la ex presidenta.

Buenos aires. El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa por el aparente circuito de corrupción durante el kirchnerismo revelado por las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, pidió al Senado que vuelva a discutir el desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien citó a prestar declaración indagatoria el próximo 13 de agosto. En el escrito, el magistrado también solicitó autorización al Congreso para allanar el departamento de Recoleta de la ex mandataria, que aparece mencionado en el relato que Centeno volcó en sus cuadernos.