Comarca petrolera: investigan tres intentos de secuestro a adolescentes en pocas horas

Según relató el comisario en conferencia de prensa, las adolescentes fueron interceptadas en calle Pellegrini y Rivadavia por una camioneta color azul, modelo nuevo, del que desciende un hombre que se dirige hacia ellas y las toma a ambas del brazo. “Les dijo que se quedaran calladas, que no le iba a pasar nada”, sostuvo el comisario.

En tanto que la reacción de las menores, no se hizo esperar y empezaron a gritar en búsqueda de auxilio. Afortunadamente fueron escuchadas por transeúntes ocasionales quienes acudieron a ayudarlas. E inmediatamente el hombre las soltó, se subió al vehículo y huyó por calle Rivadavia hacia el norte de la ciudad.

Dijo que las adolescentes describieron al hombre como de unos 40 años, alto, robusto, canoso de cabellos cortos, que al momento del incidente habría estado bajo los efectos del consumo de estupefacientes o bien del abuso de alcohol.

Dijeron que vestía un jean celeste, algo desgastado, y circulaba a bordo de una camioneta azul modelo nuevo de las que no precisaron características. “Las menores no fueron lesionadas. Los vecinos consultados, manifestaron no estar al tanto de la situación”, agregó.

Catalán agregó que, a las pocas horas, se presentó un hombre en la comisaría 14 de Plaza Huincul para denunciar un intento de secuestro de su hija cuando se dirigía al colegio.

“A las 9 de la mañana, recibió un mensaje su hija de 17, quien le contó que su hermana (de 15 años) había llegado llorando al CPEM 6 porque un hombre la había querido agarrar”, contó el comisario.

Su hija caminaba por calle Entre Ríos y Tierra del Fuego, del barrio Ruca Quimey, cuando se detuvo una camioneta, roja vieja de cabina simple, de la que desciende un hombre del lado del acompañante que la sigue unos metros y la trata de meter en la camioneta a la fuerza. “Subí pendeja”, contó que le habría dicho el agresor, al que describió como un hombre de 1,70 de altura, que vestía un jean celeste gastado y sucio.

La joven estudiante logró zafarse y se fue corriendo mientras el agresor alcanzó a decirle “Ya te vamos a agarrar”.