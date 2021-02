Comenzó el juicio por Luciano: la fiscalía y la defensa apuntan a autores diferentes

Ante un jurado popular, comenzó el juicio por el crimen de Luciano Fuentes , el niño de 8 años que falleció en Cutral Co al quedar en medio de una balacera entre bandas, en octubre de 2019. La parte acusadora detalló al tribunal algunas de las piezas claves que les permitirán demostrar su teoría , pero la defensa propuso otro autor, cara conocida del ambiente delictivo: José Luis Espinoza, también acusado por el homicidio del cabo Nahuelcar.

Este lunes a las 9:30 inició el debate en el que el fiscal Maximiliano Breide Obeid y el abogado particular en representación de la familia Fuentes, César Omar Pérez, buscarán demostrar a Diego "Neneo" San Martín como autor del disparo que acabó con la vida del niño.

Luego, continuó: "Entre esa familia, también había otros ciudadanos del barrio. Él efectuó cuatro disparos, algunos hacia abajo, otros hacia arriba pero todos en dirección a las personas que estaban en la calle. Uno de esos disparos, se fraccionó y siguió el recorrido por calle Buta Ranquil hasta llegar a la calle Santa Isabel, más o menos hasta la altura 1245. En ese lugar, estaba Luciano Fuentes jugando con un amiguito, al cuidado de sus padres y otros mayores. Es más, se estaba subiendo a una bicicleta, y ese proyectil le pegó en la cabeza y cayó. Lo trasladaron al hospital y a las 4 de la mañana, Luciano murió".

El acusador sostuvo que junto a su colega probarán "más allá de toda duda razonable" que el acusado fue el autor del hecho, a quien se juzga bajo la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Asimismo, adelantó que se apoyarían en testimonios de policías, de vecinos atemorizados, y también de escuchas telefónicas y mensajes en que "Neneo" admitiría su responsabilidad. El arma homicida, usualmente elemento clave, no fue hallada durante la investigación, pero aún así el fiscal señaló que eso "no será obstáculo".

El querellante particular respaldó la teoría fiscal y, apelando al dolor del hecho juzgado, confió: "Luciano lo que más quería en la vida era tener su primera bicicleta, que sus papás le habían podido comprar una semana antes. Y vaya paradoja, que luego de conseguirla, muere a bordo de ella".

También señaló algunos factores a demostrar que apuntan a la culpabilidad de San Martín: como las amenazas recibidas por los padres del niño posterior al crimen, la fuga inmediata del acusado y un aparente intento por deshacerse de la pólvora de sus manos, para no resultar implicado.

"Acá debe primar la razón"

El defensor Martín Segovia, por su parte, adelantó una teoría "totalmente distinta" a la fiscal y criticó que la parte acusadora se valdría de los "sentimientos" para conseguir un fallo a su favor. Por ello, recordó al jurado que "debe primar la razón".

"Nosotros no los vamos a convencer nada, lo que los va a convencer a ustedes son las pruebas, no los sentimientos. No lo que ustedes crean, sino la información que puedan absorber de lo que les indiquen los testigos y los peritos", resaltó.

Su colega, Juan Manuel Coto, ahondó en la teoría a plantear y señaló algunas pruebas a exponer que establecerían a otro de los involucrados en la balacera, José Luis Espinoza, como el autor del disparo que impactó a Luciano. Cabe recordar que Espinoza fue el primer sindicado como autor del crimen del cabo Gabriel Nahuelcar, ocurrido en enero de 2020 en el mismo barrio. Actualmente, cumple prisión preventiva, aún implicado en el caso, pero junto a otros acusados.