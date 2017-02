Luego de ser acusado de censurar a una comunidad indígena, Santiago del Moro pidió que no lo utilicen "para operar para un gobierno ni contra un gobierno".

"Como están las cosas, no creo en ninguno"

No cabe duda de que Santiago del Moro se ha convertido en el conductor del momento en radio y TV. Sin embargo, el martes por la noche, previo al inicio de Intratables, hizo un fuerte descargo. Enojado, el rubio salió con los tapones de punta luego que se lo acusara de censurar a la comunidad wichi en su programa.

“Antes de arrancar quiero aclarar. Hay como una campaña en redes sociales diciendo que yo censuré la muerte de 30 wichis durante el macrismo”, comenzó explicando el conductor, y luego se explayó sobre el tema: “Primero, no me usen a mí para operar ni para un gobierno ni contra un gobierno. Yo, la verdad es que como está la cosa, con más del 30 por ciento de pobreza, no le creo a ninguno”.

El sitio Sin Censura fue el encargado de difundir la noticia que enfureció a Del Moro. El portal informó que la producción de Intratables se habría comunicado telefónicamente con los dirigentes indígenas y les explicaron que no iban a estar al aire porque su temática había quedado en manos del conductor, que consideró que no tenía relevancia para el contenido del programa.

Usados

Continuando con su defensa y limpiando su imagen, Del Moro insistió en que no lo usen “ni de un lado ni del otro”. “No me gusta ninguno. Los indios, pobrecitos, todos ellos han sido utilizados por los gobiernos. En Intratables siempre hemos tratado la problemática qom”, remarcó en su programa.

Líder

El Club Del Moro, programa que se emite por FM La 100 de 6 a 9 de la mañana, lidera el ranking radial a sólo un mes de estar al aire. Del Moro, que ayer cumplió 39 años, fue uno de los pases del año luego de dejar a fines de octubre Mañanas campestres (Pop, 101.5). Justamente, su vieja casa se ubicó en el segundo lugar. Además de conductor, Santiago fue actor y ha participado en todo tipo de series: desde comedia en Casados con hijos hasta policial en 22, el loco.