Cómo funcionará la ciudad durante el 31 y el 1

Aquí un repaso de cómo serán estos días festivos

* Oficinas públicas. Las oficinas municipales como de las dependencias dependientes provinciales, al igual que organismos como EPAS y EPEN, no atenderán este lunes 30 ni martes 31 por el asueto dispuesto por las administraciones. Lo mismo ocurrirá el miércoles 1°.

En los organismos nacionales -Afip, Senasa, Anses, entre otros- este lunes, la atención será normal ya que Nación sólo dispuso asueto para el martes 31.

Tampoco el lunes ni martes habrá atención en las oficinas de la cooperativa CALF ni habrá actividad en las dependencias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En el caso de CALF, la medida no alcanza a la Guardia de Reclamos y Emergencias ni al Servicio Solidario de Sepelios quienes funcionarán de manera habitual.

bancos.jpg Archivo. Sebastián Fariña Petersen

* Bancos. Tendrán cerradas sus puertas el martes 31 y el miércoles 1°.

* Tribunales. No funcionarán durante el martes 31 y el miércoles 1°.

* Comercios. El martes 31, las grandes superficies (supermercados, hiper, mayoristas, etc) cerrarán sus puertas a las 12 hs, mientras que el resto de los comercios a las 13 hs, tal como establece la ordenanza. El miércoles 1°, la actividad será nula.

p03-f01A-ventas-navidad.jpg

* Transporte público. El martes circulará con los horarios habituales para finalizar a las 21. El miércoles 1° de enero, los colectivos se asimilarán al diagrama y frecuencias de un domingo.

* Tren del Valle. El martes 31 el convoy realizará su último viaje del día desde Neuquén a las 13:10 y regresará de Cipolletti a las 13:40.

* Estacionamiento medido. El martes 31 funcionará dentro del radio habilitado de 8 a 12. El miércoles 1° estacionar será libre en el centro de la ciudad.

Hoy la recolección de residuos se prestará en forma normal.

* Recolección de residuos. El servicio de Cliba no será verá afectado por el asueto municipal, aunque se advirtió que el miércoles 1° no habrá recolección debido al feriado por Año Nuevo, por lo que se solicitó a los vecinos que no depositen las bolsas el martes a la noche. El servicio se normalizará durante la jornada del jueves 2 de enero.

* Cementerios. Los dos cementerios -Progreso y Central- permanecerán abiertos durante estos días en el horario de 9 a 19, a fin de que los deudos puedan visitar a sus seres queridos en las fiestas navideñas. La guardia administrativa atenderá hasta las 15.

* Controles municipales. El dispositivo programado por el Operativo de Seguridad Balnearia sobre los espacios recreativos del río Limay funcionarán normalmente en estos días en el que se espera una alta concurrencia de bañistas . También estará en servicio el área de fiscalización de la subsecretaría de Comercio con los operativos de pirotecnia; y por otro lado se mantendrán los controles de tránsito

LÉE MÁS

YPF aumentará el precio de sus combustibles en un 5%

El sueño que nació hace 50 años en una pensión