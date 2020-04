Cómo iniciarse en el mundo del yoga durante el confinamiento

- ¿Qué consejos le darías al que quiere arrancar yoga?

- Es importante buscar clases guiadas que sean específicas para principiantes y encontrar un lugar de tu casa sin distracciones y un momento tranquilo del día para comenzar la clase. También es aconsejable esperar dos horas después de comer para iniciar la actividad. Hay que usar ropa cómoda y una superficie adecuada: idealmente se usa una colchoneta especial de Yoga llamada mat, si no tienes la segunda mejor opción es sobre una alfombra ya que no se desliza. Por último, si no tienes ninguna de las opciones anteriores entonces puedes utilizar una colchoneta de gimnasia o una toalla, pero ten tus precauciones. Aunque las clases presenciales suelen durar unos 60 minutos, las clases online son más cortas y duran unos 30 minutos. La frecuencia con la que debemos practicar es un tema de debate, pero normalmente para el alumno principiante 2 veces a la semana está bien. Los cambios se van a ir haciendo notar a medida que uno continúe y tenga constancia, pero en general lo primero que se siente es una mejoría palpable en la calidad del descanso.

- ¿Cómo se elige el mejor estilo para cada uno?

- El Yoga es una disciplina milenaria que proviene de la India, en donde ya existían distintas escuelas. Al venir al Occidente, se diversificó todavía más formando muchísimos estilos. Lo cierto es que no existen mejores o peores, todos son buenas y buscan lo mismo: la unión de la parte física, mental y emocional de tu ser. Yo siempre aconsejo probar todos los que puedan, y en base a una experiencia personal poder elegir, ahora que estamos en casa ¡es la oportunidad perfecta para hacerlo! Lo ideal sería, que buscaras las ofertas locales de clases online, 1) porque va a ser más fácil tener acceso a charlar con el/la profesora sobre tus dudas, 2) vas a tener un seguimiento más personalizado, y 3) al levantarse el confinamiento puedes continuar tomando sus clases.

YOGA.jpg La instructora de Yoga Chaya Aranda se formó en 2011 como profesora del estilo de yoga Vinyasa en la India. Desde entonces, dio clases en su México natal, en Hong Kong y en Neuquén, donde reside con su familia en la actualidad.

- ¿Se necesita un docente?

- La práctica personal es algo que se fomenta una vez que se tiene conocimientos profundos del propósito del Yoga. Sin embargo, para iniciar es aconsejable un profesor o profesora que nos vaya indicando las variantes de las posturas, el cómo respirar y hacia dónde llevar la atención. También existen distintas técnicas de respiración y de concentración que forman parte muy importante de la disciplina y son más sencillas de comprender si están siendo guiadas, más que leídas o extraídas de una bibliografía.

- ¿Cómo se pueden evitar las lesiones en la práctica?

- Es importante saber diferenciar entre esfuerzo y dolor. El dolor no es algo que se deba sentir nunca durante una clase de Yoga, ya que estamos volcando completamente nuestra atención hacia el cuerpo. A través de las sensaciones que el cuerpo transmite logramos registrar cualquier señal de tensión: si uno es cuidadoso a la forma de moverse, es posible notar cuando alguna postura no se siente bien y salir de ella lentamente. La práctica de Yoga es siempre consciente y respetuosa del cuerpo, hay que evitar encararla con movimientos bruscos.

- ¿Qué diferencia al yoga de otras actividades físicas?

El aspecto más importante en el que se diferencia de otras actividades físicas es que en el Yoga carece de sentido la competencia; es decir no se miden los resultados en relación a otros, cada quien avanza a su ritmo y lo que su capacidad en ese momento permita. Tampoco se miden los resultados propios, eso sería querer extraer “algo” de una forma cuantitativa y medible. En el Yoga suceden CAMBIOS -transformaciones en sus formas más sutiles- que pueden suceder en tu cuerpo, en tu energía, en tus pensamientos, en tus emociones, y para muchas personas en el aspecto espiritual.

