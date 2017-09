Cómo jugarle a Perú opinan 5 DT zonales

Diego Trotta: “Más allá del planteo, buscaría sacarles la presión a los jugadores. Basaría todo mi trabajo en eso y cargando la mochila yo como técnico”.

Mauro Laspada: “Jugaría 4-4-2 con laterales que puedan para hacer el ida y vuelta. Hay que tener más tenencia que vértigo”.

Marcos González: “Argentina, en las eliminatorias, ha tenido un proceso complicado con tres entrenadores, lo que hace difícil poder llegar a esta última parte con una idea consolidada. La ventaja es contar con jugadores de jerarquía y con experiencia para este partido, por lo que lo más importante pasa por la cabeza y por estar tranquilos para jugar el encuentro”.

Gabriel Lineares: “Me parece que ahí está el error, en el planteo. Para mí, con estos jugadores, desde lo táctico hay que jugar con cuatro defensores, un cinco, dos interiores, un enganche y dos puntas. Desde lo anímico, paciencia. Tranquilidad estando 1-0 arriba como si fuera 5-0”.

Diego Landeiro: “Saldría a buscar el partido desde el primer minuto, ordenado y tratando de estar concentrado al máximo, para no cometer errores defensivos como contra Venezuela”.

2. ¿Te gusta la manera de jugar de Sampaoli?

Trotta: “La idea de Sampaoli es buena, el tema es que todavía le falta tiempo de trabajo, y con respecto al equipo cambiaría en función de este partido mi idea de juego”.

Laspada: “Sí, me gusta la manera de jugar de Sampaoli, pero aún le falta práctica. Después de lograr el objetivo se va a notar la mano del DT”.

González: “Algunas cosas me gustan, la intensidad, la manera de trabajar en la previa a los partidos, la mentalidad para jugar, aunque para mi gusto en el fútbol hay que adaptarse más a los momentos del juego y no considero una opción válida siempre atacar. Para mí, a veces la estrategia puede tener variantes tanto defensivas como ofensivas”.

Lineares: “Me parece que las ideas de juego en una selección deben depender mucho de los rivales y las circunstancias. Eso es lo bueno de tener la posibilidad de elegir entre los mejores del mundo”.

Landeiro: “No me gustó el sistema de juego que utilizó en el último partido. Yo cambiaría el sistema defensivo a 4 en la defensa”.

3. ¿Cómo lo viste al Huevo Acuña en ambos partidos (Uruguay y Venezuela) y dónde lo pondrías en tu equipo?

Trotta: “El Huevo tuvo un mal partido en Uruguay por no poder jugar con su pierna más hábil. Lo pondría por izquierda como contra Venezuela”.

Laspada: “Por izquierda juega mejor. Con lo discutido que está Di María, le daría la titularidad al Huevo”.

González: “Muy bien, más en el segundo partido que jugó en su posición habitual”.

Lineares: “Lo vi bien en los partidos, a mí me gustó. Está claro que el esquema que se usó contra Uruguay no le favoreció. En mi equipo jugaría de interior por izquierda”.

Landeiro: “En el partido con Uruguay no me gustó en la posición que lo puso y en el segundo, cuando jugó en su carril, lo hizo muy bien”.

4. ¿A qué jugadores del ámbito local convocarías?

Trotta: “Sólo a Ponzio”.

Laspada: “Benedetto, Pablo Pérez, Maidana, Pinola y Ponzio”.

González: “Benedetto y Acosta están bien”.

Lineares: “Para este partido me parece que falta un pasador de pelota. Yo llevaría a Ponzio o a Gago”.

Landeiro: “No me parecieron mal los nombres que convocó, pero por una cuestión de cariño, con un par de partidos más, me gustaría que cite a Joaquín Torres”.

5. ¿Qué opinás del cambio de estadio?

Trotta: “Con lo del cambio de estadio no coincido porque para mí es presionar más al jugador. Puede ser un arma de doble filo”.

Laspada: “Me parece que jugar en la Bombonera es buscar una excusa al mal rendimiento que se tuvo. Es más un tema de los jugadores”.

González: “Lo del estadio no lo considero que sea tan relevante”.

Lineares: “El cambio de estadio es un mamarracho. Todos se ponen a hablar de cosas que no tienen que ver con el fútbol, ni con la táctica, ni con la estrategia”.

Landeiro: “Me da lo mismo el cambio de estadio, no creo que eso sea algo que influya en la clasificación de la Selección, si a estos rivales no le ganamos en cualquier cancha del país no podemos ir a un Mundial”.

6. ¿Cuál sería tu once ideal para enfrentar a Perú?

Trotta: “Romero; Mercado, Otamendi, Pinola; Acosta, Ponzio, Mascherano, Acuña, Messi; Benedetto e Icardi”.

Laspada: “Romero; Mercado, Fazio, Otamendi, Pinola; Ponzio y Gago; Acuña, Lautaro Acosta; Messi y Agüero”.

González: “No variaría mucho de los que estuvieron en la primera convocatoria ya que el técnico y los jugadores ya tienen una idea”.

Lineares: “Guzmán; Mercado, Otamendi, Maidana y Tagliafico; Ponzio, Gago, Acuña y Messi; Higuaín y Agüero”.

Landeiro: “Romero; Mercado, Otamendi, Fazio y Mas; Bigilia, Masche, Acuña y Messi; Dybala e Higuaín”.