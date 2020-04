Son parámetros cruzados. "¿Tiene sentido que una ciudad donde no hay casos ni circulación del virus, siga con los comercios cerrados? No. Pero hay que ser cuidadosos y controlar bien para que el virus no llegue", explican como regla. "No parece recomendable autorizar industrias con 200 empleados. En los países donde se hizo, tuvieron que volver a cerrar", agregan.

Es decir: la cuarentena continuará a partir del 27 y, así como no está en el menú el regreso de las clases -quizá hasta agosto-, tampoco que vuelva el transporte interjurisdiccional de media y larga distancia entre distintas ciudades. Habrá una cadena de instancias de definición: el gobierno nacional hará un mapeo sobre qué actividad podrá retomarse en determinadas condiciones pero la decisión final será de los gobernadores, que tendrán facultad para disponer, o no, la apertura.

