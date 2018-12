Cómo serán los taxis del futuro según el nuevo Shuttle Concept

El prototipo cuenta con una características que lo hace particular: tiene conducción totalmente autónoma. Pero, ¿cómo se detendrá el Shuttle Concep a levantar pasajeros si no tiene conductor? Los asientos se reservarán desde una aplicación en el smartphone y, una vez en el punto de encuentro, abrirá las puertas solo si el vehículo detecta el celular de la persona, el cual podría ser a través de un lector de código QR aunque aún no se oficializó. Cabe destacar que este coche, de forma poco aerodinámica pero muy espacioso, está capacitato para transportar a cuatro pasajeros.