¿Cómo sería la séptima temporada de Outlander?

Desde entonces, el equipo y el elenco no han regresado al set de filmación de Outlander. Sin embargo, según Hollywood Life, durante una entrevista en el programa de televisión del Reino Unido This Morning en noviembre de 2020, Sam Heughan dijo que se estaban preparando para volver al trabajo y quizás hablar de una séptima temporada.

OUTALNDER 1X11.jpg Una séptima temporada de Outlander, seguro que alegraría a más de uno.

En este sentido, es muy probable que el elenco y el equipo de Outlander comiencen a filmar a partir de enero de 2021 bajo estrictas normas de seguridad y protocolos de prevención ante cualquier riesgo de contagio del coronavirus. Con esto, la nueva entrega podría llegar a las pantallas a principios de 2022.

De acuerdo con algunos informes recientes, Starz y la compañía de producción han elaborado un plan de seguridad para garantizar que Outlander llegue a su fin rápidamente, razón por lo que los fanáticos se preguntan si este podría ser el final.

Los fanáticos están claros de que la temporada 6 explorará los libros de la escritora de Diana Gabaldon, ‘A Breath of Snow & Ashes’ y posiblemente ‘An Echo in the Bone’.

Y es que, aunque hasta el momento no se ha anunciado nada, hay probabilidades de que los fanáticos vean llegar una temporada 7 de Outlander, debido a que quedarían tres libros de la saga de novelas por adaptar a la pantalla, incluidos An Echo in the Bone, Written in My Own Heart's Blood, y el próximo titulado ‘Go Tell the Bees That I am Gone’.