Compró y extrajo $5 mil con una tarjeta clonada

En Neuquén fue descubierto el 11 de septiembre, alrededor de 14:30, luego de intentar extraer dinero con varias tarjetas de débito en Changomas, ubicado en calles Belgrano y Gobernador Peri. Atenta al mail interno de la empresa sobre una persona con “perfil defraudatorio” en otras sucursales que tenía las mismas características físicas y datos personales del comprador, la cajera llamó a su supervisora.

Ante esta situación, el hombre optó por pagar en efectivo, pero cuando estaba por salir del comercio fue detenido por personal de seguridad y luego por efectivos de la Comisaría Tercera, donde quedó detenido a disposición judicial.

Al día siguiente, en una audiencia, la fiscalía de Delitos Económicos solicitó que el detenido sea acusado de dos estafas, una consumada y otra tentativa.

Es que, de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, el 10 de septiembre, cerca de las 19:30, el hombre realizó una compra por 219 pesos y luego retiró 5 mil pesos en efectivo.

La fiscalía intentó acusarlo de dos estafas, pero no reunió el grado mínimo de sospecha. Así, el juez ordenó la inmediata libertad del detenido.

“Intentó concretar la operación a partir de la utilización de varias tarjetas de débito”, relató el fiscal Marcelo Silva y agregó que las tarjetas eran clonadas, pero confió que aún no habían podido identificar al titular.

A su turno, la defensa se opuso a la acusación al argumentar que no había elementos para considerar la maniobra como delito. “No se identificó qué tarjeta utilizó ni tenemos un informe que diga que mi defendido no tiene ninguna tarjeta o cuenta bancaria”, expuso el defensor oficial Pedro Telleriarte.

Por este motivo, y al ser consultado por el juez Diego Piedrabuena sobre si estaba confirmado que no era el titular, el fiscal aclaró: “Entendemos que no es por los antecedentes reportados. Tiene 35 hechos, mayormente en Córdoba y Buenos Aires. Llegó a Neuquén hace dos días y ya tiene dos hechos”.

Pese a los intentos del fiscal, el juez entendió que la formulación no reunió el grado mínimo de sospecha que se requiere para abrir una investigación. “No hay ningún elemento que diga que no sería el titular real de las tarjetas (al momento de su detención tenía siete) o que no tenga cajas de ahorro o tarjetas de crédito”, sostuvo y aclaró que con el CUIL se puede chequear la situación crediticia.

Ante el pedido del defensor, ordenó la libertad del hombre.