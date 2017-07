Con caras nuevas, River visita por la Copa a Guaraní

El Millonario estrenará a Pinola y Scocco, dos de las cuatro caras nuevas. Los otros dos son el arquero Germán Lux y el volante Enzo Pérez, quienes viajaron a Asunción pero no estarán en el banco de los suplentes.

Pinola ocupará el lugar de Martínez Quarta (suspendido por doping) y Scocco, el de Sebastián Driussi (transferido al Zenit de Rusia). Además, el central Luciano Lollo ingresará por el lesionado Jonatan Maidana.

El conjunto aurinegro, dirigido por el argentino Daniel Garnero, llega a esta instancia sin su goleador Néstor Camacho, quien optó por ser transferido a Olimpia. Además, Edgar Aranda ingresará como lateral izquierdo por el suspendido Tomás Bartomeus (acumulación de amarillas).

"Armé un plan con el profesor para llegar bien a la pretemporada. Pedí viajar para estar con el grupo y conocer a los compañeros. Esperemos tener un buen resultado”.Germán Lux. El nuevo arquero de River se está poniendo en forma.

"Hemos hecho una sola práctica de fútbol, tuvimos unos pocos minutos donde los dos nos sentimos cómodos. Ojalá que el día del partido estemos de la misma manera”.Lucas Alario. El delantero habló sobre su nuevo compañero Scocco.

Previa picante

El partido entre River y Guaraní se jugará en un contexto picante por la asociación que se hizo en Paraguay entre los casos de doping en la Banda (Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada) y los cambios que realizó la Conmebol en relación con la posibilidad de incorporar seis jugadores y la extensión en el tiempo para poder hacerlo. “Sabemos que a partir del problema que tuvo River, la Confederación autorizó esto de los seis cambios en la lista de la Copa, por una exigencia y una presión de ellos”, había dicho Garnero.

En tanto, el ex arquero del seleccionado paraguayo José Luis Chilavert sostuvo que “River debería estar eliminado de la Libertadores”. Por su parte, Gallardo, respondió: “Me da mucha tristeza cómo piensa Garnero. No me parece serio lo que dijo Chilavert. Salimos de momentos difíciles en situaciones extradeportivas y esta no va a ser la excepción”.

Más allá de este escenario, River tiene un buen recuerdo de Guaraní, al que eliminó en las semifinales de la Libertadores 2015 que terminó ganando ante Tigres de México.

3 veces visitó a Guaraní por la Libertadores y siempre ganó: 1966, 2001 y 2015.

Godoy Cruz recibe a Gremio

Godoy Cruz marcará a fuego la historia del fútbol mendocino cuando hoy reciba a Gremio, de Brasil, dos veces ganador del torneo continental, por la ida de los octavos de final de la Libertadores. El partido se jugará en el estadio Malvinas Argentinas desde las 19:15, con el peruano Víctor Carrillo como árbitro y televisación de Fox Sports. La revancha se disputará el 9 de agosto.

El Tomba ya participó dos veces en la Copa y, en esta oportunidad, será algo histórico para el fútbol mendocino porque nunca antes un equipo de la provincia había jugado una serie de octavos de final en la competencia de mayor trascendencia a nivel continental. Además, será el último partido del arquero Rodrigo Rey, la gran figura del equipo de Lucas Bernardi que se irá al PAOK de Grecia.

D’Onofrio dijo que no pagarán ni un solo peso para traer a Vangioni

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se mostró cauto respecto de la llegada de Lionel Vangioni al equipo, al considerar que el lateral del Milan se fue con el pase en su poder porque quiso y que ahora deberá hacer un gran esfuerzo si quiere regresar a Núñez.

“Vangioni estuvo en todo su derecho de decir ‘mi contrato terminó y me voy’. Ahora nosotros tenemos el derecho de decir ‘te fuiste, River no recibió nada y te esperamos encantados si el técnico quiere’. Pero no le vamos a pagar a ningún club absolutamente nada”, apuntó el dirigente millonario, quien también desestimó la posibilidad de que llegue a préstamo y le pasó la pelota al jugador. “No lo veo como un préstamo sin cargo, tampoco le vamos a dar la camiseta de River a él para que se vuelva a reposicionar en el fútbol. O viene o no viene”.

Además, en relación con la intención del Sporting de Lisboa de llevarse al Pity Martínez a Portugal, confirmó que el jugador se quedará en Núñez. “Hablé con (Marcelo) Simonian, que es el representante, y me confirmó que se queda para ganar la Libertadores”, aseguró D’Onofrio.