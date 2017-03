Con el esperma del marido muerto, quiere ser mamá

España.- Un juez de primera instancia de Barcelona ha autorizado a una mujer a seguir el proceso de fecundación in vitro con esperma de su marido fallecido, aunque la fiscalía ha recurrido el fallo porque no consta que el esposo, si viviera, estuviera de acuerdo en este momento.

Sonia Álvarez, abogada de la demandante, ha explicado que “la Fiscal dice que el permiso del marido era válido y correcto, pero plantea que si estuviera vivo ahora la relación no sería la misma”.

“Viene a insinuar que si estuviera vivo podría haberse divorciado o no quisiera tener hijos. Hace una serie de elucubraciones que entendemos que no son jurídicas. (...) Si esto fuera así, los testamentos no serían nunca válidos”, ha argumentado la abogada, quien ha defendido que la mujer “como heredera universal, tiene derecho a decidir qué hace con este material genético. (...) Estaríamos con el absurdo que ella no puede usar (este material genético) por sí misma pero sí lo podría dar a otra mujer”.

La mujer afectada también ha explicado que alguna clínica le propuso que se podría ir a otro país, “pero todo esto es muy duro y no es algo viable”.

Su abogada ha mantenido que “la ley estatal prevé la posibilidad de tener un hijo por técnicas de reproducción asistida después de la muerte de la pareja. Y la ley catalana también regula esta situación. Las dos leyes regulan sobre los efectos de esta fecundación, y vinculan el hecho de que en el registro civil ponemos el nombre y la paternidad del padre que ha muerto”.

Según la abogada, el juez de primera instancia entiende que “la continuación del proceso no está prohibida ni por la ley catalana ni por la estatal porque no está sujeto a plazos”.

La mujer que quiere tener un hijo engendrado con el esperma de su marido ha explicado que cuando él ya estaba enfermo le pidió que si la enfermedad iba mal, si le gustaría que ella siguiera con la idea de tener un hijo. “Me dijo que sí y me firmó un papel conforme estaba de acuerdo”, aseguró.

El caso de la madre abuela

En Gran Bretaña, una mujer emprendió una batalla legal, que llegó hasta el Tribunal de Apelación de Londres, con el fin de convertirse en madre-abuela de los óvulos congelados de su hija, quien falleció de cáncer de colon. La señora, de 60 años, pidió mantenerse en el anonimato y quiere dar a luz a su nieto en una clínica de fertilidad en Estados Unidos, pero antes necesita terminar con un controvertido litigio con las autoridades sanitarias inglesas.

Tras una larga lucha contra el cáncer, la hija de la señora murió a los 28 años. Su deseo de ser madre era tan grande que había congelado sus óvulos. Pero ahora, luego de cinco años de estar congelados, estos corren el riesgo de deteriorarse, por eso, su madre está pidiendo que le sean fecundados para que ella pueda dar a luz a su nieto. La petición derivó en un controvertido proceso judicial entre la mujer, la Autoridad de Fertilización Embrionaria Humana (HFEA) y la Judicatura. El tribunal de apelación ordenó a la HFEA a reconsiderar el pedido.