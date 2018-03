Por eso, el ciclo de El Trece le dedicó todo el programa a la diva de los almuerzos, con un móvil en vivo desde Villa Cañás, su ciudad natal, para hacer más emotiva la nota.

Sin dudas, la jugada fue más que acertada. El envío de Mariana Fabbiani lideró cómodo en su franca con un promedio de 7 puntos y picos de 10 puntos de rating, según indicó Real Time Rating.

La cifra duplicó la audiencia de Verónica Lozano que arañó los 6 puntos y triplicó la de Intrusos que quedó en en el tercer puesto, aunque tuvo momentos en los que llegó a los 5 puntos.

Atento a la fuerte disputa por la público de la pantalla chica, Jorge Rial saludó a sus rivales y alzó su bandera al tuitear con la ironía que lo caracteriza: "Qué cagazo había hoy en @eltreceoficial y @telefe. Pusieron todo al asador. Pero ahí estaba @Intrusos. Bancando los trapos. Como desde hace 18 años. Inoxidables".

Luego de repasar algunas imágenes de su carrera, el equipo comandado por Mariana Fabbiani le dio la bienvenida a Mirtha Legrand, quien esta año está cumpliendo 50 años con sus almuerzos. La entrevista tuvo un momento emotivo, cuando la diva lloró al recordar a su hijo Daniel, fallecido en 1999, a los 51 años.

“La sonrisa de Dani es algo que no voy a olvidar jamás. Yo a veces voy con el auto y veo a alguien que se parece a Dani y lo sigo con la mirada. Era la persona más buena que he conocido en mi vida. Perder un hijo es una cosa terrible. Es algo de lo que uno no se repone jamás", expresó emocionada. "Yo si volviera a vivir, haría otra vida", confesó.

"No trabajaría tanto. Las filmaciones eran terribles. Volvía a la noche a casa. No los veía (a sus hijos) durante el día. Y los chicos quieren estar con los padres. Estaría más con los chicos", añadió.

Entre otros temas se mostró en contra del aborto, apoyó el empoderamiento femenino y se colocó del lado de Calu Rivero en su denuncia por acoso contra Juan Darthés.

También habló del gobierno, el papa Francisco, Cristina Fernández de Kirchner y volvió a contar que invitó a su cumpleaños al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En tanto, Verónica Lozano volvió al aire de Telefe con un panel renovado, integrado por Mariela Fernández, Juan Cruz Sanz, Lizy Tagliani, Connie Ansaldi, Mauro Szeta, Paola Juárez y Nicole Neumann, quien le metió pimienta al debut disparando contra Fabián Cuberoy desmintió los rumores de romance con Gastón Rosetto, ex de Sofía Zámolo.

En la primera jornada Lozano apostó a la actualidad y al espectáculo: hizo un móvil con Agustina Ríos Martínez, la joven que fue discriminada en un boliche por su peso e invitó a Emilia Claudeville, la ex panelista de Duro de Domar que denunció a Roberto Pettinato por acoso.

También le dedicó buena parte de la emisión al escándalo que desató Ricardo Centurión al pasar un semáforo en rojo y negarse a hacer una test de alcoholemia.

Luego llegó el diván con Luciano Castro, quien entre otros temas habló de 100 días para enamorarse, la nueva apuesta de Telefe.

El miércoles Marucio Macri y su pareja, Juliana Awada, recibirán en Olivos al equipo de DDM donde mantendrán una entrevista exclusiva. El programa busca una semana de contenido fuerte para enfrentar al de Verónica Lozano.

