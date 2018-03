Humor y actualidad

“Se mueve el avispero. Obvio que me gusta ganar y no perder. Estoy entusiasmada pero con nervios y miedo. La competencia está buena, es simpática y que la tarde esté liderada por mujeres me parece muy bueno y significativo”, lanzó la anfitriona sobre el desafío que le espera.

Para hacerle frente a la competencia, los productores del ciclo movieron fichas y renovaron el panel, para fortalecer el espacio que les dan a los temas de actualidad, sin perder el humor característico del programa. De esta manera, junto a ella se encontrarán Mariela Fernández (ex integrante de Bendita TV y C5N), Juan Cruz Sanz (ex panelista de Nosotros a la mañana) y Lizy Tagliani, que tiene contrato con la señal, además de Connie Ansaldi, Mauro Szeta, Paola Juárez y Nicole Neumann, que ya eran parte de la anterior temporada. “Estoy muy contenta con los nuevos integrantes del panel, me parece que es una linda forma de renovar la energía, y generar expectativa”, agregó Verónica.

En su primera emisión del 2018, Lozano tendrá como invitado a Luciano Castro, protagonista de Cien días para enamorarse, la nueva tira del canal.

Mariana Fabbiani entrevistará a Mirtha Legrand

Con la intención de quedarse con el primer día de competencia de mujeres, la producción de El diario de Mariana arregló una entrevista con Mirtha Legrand, que el sábado por la noche lanzó su 50ª temporada en la televisión argentina.

“Este LUNES 14:30 no te pierdas un PROGRAMA ESPECIAL. En vivo y por primera vez en nuestros estudios nos visita @mirthalegrand Prendete a Mariana. Prendete a @eltreceoficial”, anunciaron en el twitter oficial del ciclo.

Como si fuera poco, los productores también arreglaron un móvil desde Villa Cañás, pueblo natal de la legendaria conductora, en el que hace días fue declarada como ciudadana ilustre.

Este movimiento de El Trece complicará el gran envío de Vero Lozano, que en una entrevista previa había manifestado sus ganas de entrevistar a la señora de los almuerzos. “Me encantaría entrevistar a Mirtha, me parece muy interesante. También me gustaría hablar con Susana Giménez, pero ella es más accesible porque está en el mismo canal”, comentó Lozano.