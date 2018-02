Traición en la mesa de Mirtha

“Metiste la pata. A mí me dijeron, ‘él no quiere hablar de eso al aire’”, le dijo Mirtha a Pietro, deschavando a Ulises, que terminó relatando: “Me sentí violado. A mi casa entró gente sin forzar nada, entraron por la puerta grande. Después de eso con mi señora (Melisa Ferraris) nos divorciamos”. “El jardinero trabajaba en mi orquesta pero por problemas con el alcohol lo sacaron. Yo le quise dar una mano y lo llevé a casa a trabajar. Sigo dolido porque una persona en la que confiaba me traicionó”, dijo sobre el responsable del robo de tres millones de pesos y un kilo de oro en alhajas.

Rating: Con 7,3 puntos, el sábado mirtha fue el programa más visto del día. Casados con hijos midió 7,1.

Pérdida dolorosa

Bueno aseguró que superó su etapa de adicciones aunque “es algo que nunca se termina de resolver”. “Cada tanto tenés una recaída, pero con el apoyo de la familia salís adelante”, dijo y reveló que se deprimió y cayó en el alcohol cuando falleció su hermano Rodrigo.