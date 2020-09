Con fecha confirmada: ¿cuándo arranca Masterchef Celebrity?

En tanto, los domingos a las 22, la competencia gastronómica tendrá su gala de eliminación, poniendo en jaque a Periodismo Para Todos con Jorge Lanata, a quien no le quedará otra que competir con otro ciclo de cocina, tal como lo hizo hace unos meses con Bake Off.

Un formato para la familia

“Sofía Pachano cocina bárbaro, Iliana Calabró también. Pero si no está ese toque de amor, de afecto, se van a quedar ahí. Obviamente que hay chicos y chicas que cocinan mejor, pero después el reality te va jugando pasadas que son inesperadas”, advirtió Del Moro en diálogo con Teleshow, sobre el certamen en el que además se medirán Claudia Villafañe, El Polaco, Federico Bal, Roberto Moldavsky, el “El Turco” García, Patricia Sosa, Belu Lucius, Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, Boy Olmi, Martín Fabio, Ignacio Sureda, Leticia Siciliani y Rocío Marengo.

El conductor anticipó que el envío irá variando, con participantes y jurados invitados para ciertas ocasiones. “El programa apunta a la familia, a la competencia pero del lado positivo, a volver a la cocina, a reencontrarse con la historia de uno mismo a través de los platos”, manifestó Del Moro.

“A principios de marzo teníamos todo preparado para salir con ¡Trato Hecho! Y la pandemia nos paró. Y así surgió Masterchef Celebrity. No fue casualidad, sino causalidad: este era el formato que yo tenía que hacer en la pandemia. Todo el mundo volvió a la cocina”, enfatizó.

Embed

“No está bueno que te digan que tenés coronavirus”

En medio de la promoción de Masterchef Celebrity, Santiago del Moro habló de su experiencia con el coronavirus, enfermedad que contrajo el pasado 2 de septiembre luego de un brote en la radio en la que trabaja.

“No está bueno que te digan que tenés COVID, más allá de que yo no tenía síntomas. Ahora pienso: ‘Lo pasé sin síntomas mayores, ya está, estoy inmune por un tiempo. Está...’. Pero la verdad que es un tema para tomárselo con mucho respeto y vivirlo de acuerdo a lo que te toca, estando muy atento a escuchar tu cuerpo, a ver cómo reaccionás. Gracias a Dios tenemos un sistema de salud que es de excelencia en el mundo, porque lo que pasa con nuestra salud no pasa en otras partes. Es cierto que el sistema está por momentos colapsados, pero hemos estado a la altura de las circunstancias. Y eso es muy importante”, destacó el conductor, en diálogo con Teleshow.

“Mi familia y yo la hemos pasado bien, gracias a Dios. Pero hay compañeros que la han pasado más o menos, hay gente que uno ve que la pasa horrible, y hay víctimas fatales. Todo mi respeto para quienes la pasan mal; no fue mi caso. Por eso no me gusta hablar tanto del tema porque, como no fue mi caso, no me quiero poner como ejemplo”, sostuvo. “Y por otro lado, son tantos meses (de cuarentena) que se hace muy difícil. Yo trato de entender todas las posturas. Ahora, no queda otra que cuidarse”, subrayó.

Embed

Claudia tiene que demostrar todo lo que sabe

Santiago del Moro destacó la presencia de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity porque “es una figura de relevancia casi mundial”.

“Es importante que se haya animado a dar este paso”, dijo sobre la ex pareja de Diego Maradona. “Yo quería que estuviese en el programa porque es una mujer muy cálida, humana. Aparte cocina muy rico: yo he probado los famosos ñoquis de la Claudia”, añadió.

Remarcó que la empresaria no corre con ventaja. “Ella tiene que demostrar en la tele todo eso que sabe, en un formato muy amable para que esté. Ahora, no deja de ser una participante más. Nadie tiene nada ganado: no porque uno sea un poco más famoso que otro tendrá una ventaja”, recalcó.