Con la obligación de ganar, el Ciclón visita a Paranaense

El Ciclón está obligado a ganar, ya que ocupa la última posición del grupo con apenas cuatro unidades cuando restan dos partidos. Atlético Paranaense, en tanto, es el líder de la zona, con siete puntos, y con una victoria se asegurará un lugar en la próxima fase sin depender del resultado de Flamengo, de Brasil, (6) ni Universidad Católica, de Chile, (5) que jugarán desde las 21:45 en Río de Janeiro.

En caso de ganar en el esquivo territorio brasileño, donde solo lo logró una vez por la Copa Libertadores (en 1988 ante Guaraní), el Santo se jugará la clasificación en la última jornada ante Flamengo en el estadio Nuevo Gasómetro, el próximo 17 de mayo.

En su última excursión por el país vecino, el equipo azulgrana fue goleado justamente por Flamengo, por 4-0, en el estadio Maracaná por la primera fecha del certamen.

Con el posible retorno del delantero Ezequiel Cerutti, quien se perdió los últimos tres compromisos por una lesión muscular, el DT pondrá lo mejor que tiene luego de preservar a siete futbolistas en la victoria de visitante contra Gimnasia de La Plata.

El local tiene en sus filas a Lucho González, quien ya amargó a San Lorenzo en Buenos Aires.

“Si creen que no voy más, me voy”

Néstor Ortigoza se expresó ayer respecto de la decisión de la dirigencia de “evaluar” su contrato a fin de la temporada y pidió que no lo contacten “el último día”. “No me llamaron todavía para renovar. Si creen que no voy más, me voy. Es simple”, afirmó.