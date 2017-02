Buenos Aires. Arnaldo André ganó popularidad en los 80 encarnando galanes que no dudaban de pegarle un cachetazo a sus parejas. En una entrevista, el protagonista de Amo y señor hizo referencia a las controvertidas escenas en las que la violencia de género se mostraba en la pantalla sin condena y como parte de la vida cotidiana.

“En aquel momento no éramos muy conscientes, lo tomábamos con humor. La mujer se prestaba, el hombre también. Hoy observamos y decimos: ‘Mirá dónde hemos llegado’”, dijo el actor y añadió: “Con las cachetadas de la televisión estaba todo bien, nadie decía nada. Gracias a Dios, ha evolucionado tanto la sociedad que hoy somos conscientes de muchas cosas que no debemos hacer, que no debemos permitir que se hagan”.

“Encendés el televisor y todos los días hay una noticia que tiene que ver con una mujer maltratada. No estaría mal hacer una novela donde veamos cómo vive esa mujer al lado de un hombre golpeador. Enseñemos a través de la ficción qué debe hacer esa mujer. Sería interesante que pudiéramos usar la ficción para eso, además del cartelito que dice a dónde llamar”, propuso.