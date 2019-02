Con los libros no, Marie Kondo

Me resulta muy difícil pensar en la posibilidad de deshacerme de mis libros, ni siquiera de aquellos que no he leído y, seguro, no leeré jamás. Confieso esto después de escuchar y leer a través de las redes sociales a la gurú del orden Marie Kondo, quien quiere convencernos que sólo sirve convivir con ciertos objetos y prendas que nos proveen de felicidad y recomendó que 30 libros en una biblioteca alcanzan para ser felices.