La modelo que oficiará de panelista, posó en los estudios donde se realizará el ciclo junto al conductor Pierluigi Pardo, a quien incluso le convidó un mate.

“Llevando nuestra tradición a todas partes”, escribió junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Tiki Taka, comenzará a emitirse a través del canal Italia 1 los lunes a la noche, después del partido que cerrará cada fecha de la Serie A.

“Ella es despierta, no tiene pelos en la lengua, dice lo que piensa y eso funciona. Sabe de fútbol, lo vive todos los días. Es una mujer muy inteligente. La apreciamos desde el primer encuentro y llegamos a un acuerdo en una semana”, sostuvo Alberto Brandi, director de Sport Mediaset.

No será la primera incursión televisiva de la pareja y representante de Icardi, de 31 años, quien a principios de este año intervino fugazmente como co-conductora del ciclo Morfi, que se emite por Telefé y del que está a cargo su hermana Zaira.

Embed Aspettando Tiki Taka @pierluigipardo Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 21 de Ago de 2018 a las 1:48 PDT

“No seré la voz de Mauro. Soy transparente, siempre digo lo que pienso y lo haré en televisión. ¿Y si tengo que criticar a Mauro , qué problema hay?”

Su nuevo rol en Tiki Taka generó algunas suspicacias respecto a su capacidad y a su independencia al momento de opinar sobre temas que pudieran involucrar a su esposo. Sin embargo Wanda salió al cruce de esos cuestionamientos.

“No seré la voz de Mauro. Soy transparente, siempre digo lo que pienso y lo haré en televisión. Yo siempre defiendo mi independencia. ¿Y si tengo que criticar a Mauro , qué problema hay?”, desafió en una entrevista con el diario Corriere della Sera.

“No soy y no quiero ser la mujer típica que simplemente hace la esposa de un jugador famoso. Soy una mujer independiente”.

Embed Tiki Taka sta Arrivando @pierluigipardo @sportmediaset Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 21 de Ago de 2018 a las 1:57 PDT

“No soy y no quiero ser la mujer típica que simplemente hace la esposa de un jugador famoso”, remarcó Wanda. “Soy una mujer independiente, siempre he trabajado y no quiero depender de ningún modo de un hombre, incluso de mi esposo, al que amo. Las mujeres tenemos la capacidad y las posibilidades de cubrir más roles y el trabajo es un punto importante”, añadió.

LEÉ MÁS

Wanda se expande y se lanza como comentarista de fútbol en Tiki Taka