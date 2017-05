El ex jefe de la Policía, Raúl Laserna, también está en el banquillo por la misma causa que reveló LM Neuquén.

Comenzó esta mañana la audiencia de acusación contra el ex juez Marcelo Muñoz y el ex jefe de la Policía, Raúl Laserna por estafa a una aseguradora e incumplimiento de los deberes de funcionario por cambiar el lugar de un accidente ocurrido en 2014 para que el ex magistrado pudiera cobrar un seguro.