Con objetivos claros, ya están en marcha

Respecto de refuerzos, el nuevo técnico Luis “Pity” Murúa evalúa las posiciones para sumar. “Primero quería ver cómo estaban los jugadores, con qué material cuenta y después evaluar qué es lo que necesitamos”, indicó Gastón Sobisch, presidente de Independiente.

"Lo de Villa no me llamó la atención, porque lo habló conmigo. Me dijo que estaba muy cansado y necesitaba un cambio de aire. Me pareció lógico, son muchos años". "Villa, lo mismo con Dehais, son hijos del club y saben que tienen las puertas abiertas cuando quieran volver”.Gastón Sobisch. Presidente de Independiente sobre la ida de Villa a La Amistad

El dirigente sostuvo que la ida de Villa, un referente en los últimos años, no lo sorprendió. “Lo habló conmigo. Yo lo tengo a él desde los 12 años, tengo una relación muy afectiva y me dijo que estaba muy cansado y necesitaba un cambio de aire. Me pareció lógico, son muchos años, desde que volvió desde Buenos Aires en el 2010 estaba jugando en Independiente”, contó y aclaró: “Villa, lo mismo con Dehais, son hijos del club y saben que tienen las puertas abiertas cuando quieran volver”.

En el Rojo, el Pity Múrua fue presentado como técnico. Agustin Martinez

Independiente tiene un duro camino para mantener la categoría.

Coronel junto a dirigentes. Resta resolver la situación de De la Fuente. Omar Novoa

Sin la Bestia

Cipolletti puso en marcha su 2019 con 30 de los 31 convocados presentes, la única ausencia con aviso fue la del delantero Maxi Herrera, pero tranquilidad para los hinchas porque el 9 seguirá en el Albinegro. Eduardo Scaserra y Nicolás Hours se presentaron ante sus nuevos compañeros con suma puntualidad. El primer día de ambos arrancó con las mediciones de peso y masa corporal en zona de vestuarios a cargo del profe Enrique Antivero y la nutricionista Mariana Eulalia. Tras el régimen estricto de pretemporada, uno a uno fueron pisando el sintético de La Visera para completar una trabajo de pasadas de 200 y 400 con las que les dio la bienvenida el profe Jorge Casaprima. Junto a Gustavo Coronel, tomaron la palabra en el campo de juego de frente a los jugadores, en un clima distendido y plagado de juveniles del club que se sumaron a la concentración.

Mientras todo eso sucedía, la dirigencia encabezada por Guillermo San Pedro y Federico Rapazzo Cesio ultimaba algunos detalles, entre los cuales está la situación de Fernando de la Fuente, aún no resuelta desde el punto de visita contractual.

Mientras Herrera fue tentada para dejar al club y volver a Huracán Las Heras de Mendoza, De la Fuente no será tenido en cuenta por Gustavo Coronel, luego de un incidente vivido en la previa al último partido del 2018 ante Independiente en Neuquén con el entrenador. Por el momento, con el volante no hubo acuerdo para rescindir contrato.