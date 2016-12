Con Tevez indeciso, ponen en marcha el operativo clamor

Buenos Aires.- Los ecos y la alegría por el triunfo xeneize en el Superclásico por 2-4 se mezclaban ayer con el Día del Hincha de Boca y la preocupación por el futuro de Carlos Tevez, pieza clave en la victoria del domingo.

Los dirigentes iniciaron un operativo clamor, aunque el propio jugador sostuvo que durante las vacaciones va a pensar qué será de su carrera. “Es una decisión que se toma cuando esté tranquilo, cuando las pulsaciones bajen, y no con la cabeza tan quemada como ahora”, sostuvo.

Sin embargo, antes de que todos se vayan a celebrar las fiestas navideñas, el técnico Guillermo Barros Schelotto y el presidente del club, Daniel Angelici, se reunirán con el jugador para analizar su futuro.

“Me voy a sentar con Carlos de manera frontal a hablar las cosas. Acordé con él que no nos podíamos distraer los últimos tres partidos. La propuesta no ha llegado al club, porque no he querido que llegue, pero sí tengo la responsabilidad de leerla esta semana si es buena para el club, como siempre”, expresó Angelici, en referencia a la posibilidad de que el Apache siga su carrera en el fútbol chino.

“No se me cruza por la cabeza lo que me motivaba para irme a China. No es una decisión fácil irme de Boca. Sea Estados Unidos o China”, indicó por su parte el Diez boquense.

Cabe recordar que el Shanghai Shenshua se quiere llevar a Tevez con una suma millonaria (se habla de 40 millones de euros), de la que le quedará parte a Boca, algo que deberá definir tanto el jugador como el club, puesto que el contrato que lo liga a la entidad de la Ribera concluye en junio de 2017.

También existe la posibilidad de que Carlitos resuelva alejarse del fútbol, algo que ya había comentado tiempo atrás en una conferencia de prensa y que el domingo ratificó al término del partido.

La mayoría de sus compañeros, entre ellos Fernando Gago, se mostraron expectantes por el futuro del capitán. “Le diría que se quede, pero es una cuestión personal”, sostuvo el 5, que volvió con una buena performance en el Superclásico.

Por otra parte, ayer miles de simpatizantes y socios del Xeneize colmaron La Bombonera para disfrutar y festejar el Día del Hincha de Boca con cánticos contra el clásico rival tras el triunfo 4 a 2, por el torneo de Primera División, que le permitió ser el único puntero.

Los fanáticos, con atuendos y elementos con los colores azul y amarillo, cantaron y siguieron festejaron el triunfo en el Súper y recordando al Apache, entre otros.

Al respecto, Tevez sostuvo que “el domingo (ante Colón) va a ser emocionante, pero ya es emocionante entrar todos los domingos a la cancha de Boca. Quiero felicitar a los hinchas de Boca por el Día del Hincha. Siempre agradecido por el cariño que me dan”.

¿Significará la despedida o sólo un partido más? Se vivirán momentos de reflexión y decisiones donde el jugador será protagonista.

Guillermo saldrá a buscar un arquero

Guillermo Barros Schelotto utilizará a Alex Werner en el enfrentamiento del próximo fin de semana ante Colón. Pero la lesión de Guillermo Sara, que obligó a utilizar al joven guardametas en el Superclásico, obligará al Mellizo a salir a buscar un hombre experimentado para estar bajo los tres palos.

Ayer se confirmó que Sara sufrió una luxación en el hombro derecho que requiere de una intervención quirúrgica y tendrá, al menos, para cinco meses de recuperación. El arquero titular de Boca tras la salida de Agustín Orión se perderá buena parte del desenlace del torneo que tiene al Xeneize como líder.

El técnico podría insistir en la búsqueda de Agustín Marchesín, el arquero del Santos Laguna que pasaría al América durante 2017, que es un deseo que no se pudo dar Barros Schelotto a pesar de numerosas negociaciones.

Sergio Romero y Fernando Musquera, arqueros de las selecciones de Argentina y Uruguay respectivamente, actualmente con presentes en el banco de suplentes, también se barajaron como posibilidades, aunque los números son lejanos para las arcas xeneizes.

Werner, de 20 años, recién comenzando su carrera profesional y a préstamo por un año por el Atlético de Madrid, dijo: “Quiero disfrutar mi tiempo en Boca y vivir el hoy”.