El hecho ocurrió el pasado miércoles alrededor de las nueve de la mañana. Según contó el comerciante, se trata de una mujer de más de 70 años que es "muy amable" y a quien conoce hace seis años ya que va seguido al local. "Hasta me contó que hace poco la habían operado", confió.

Esta vez, sin embargo, la actitud de la mujer le llamó la atención y por eso decidió fijarse en las cámaras de seguridad. "Me preguntaba por muchas cosas y me dijo que no tenía plata, que iba a sacar al cajero automático, que está enfrente, pero no volvió", indicó Fava.

No es la primera vez que el dueño del lugar es víctima de mecheras, muchas de las cuales incluso son sus clientas. El 30 de enero del 2018 también se conocieron imágenes de una mujer que se robó seis prendas de ropa, mientras que en junio del 2017 también descubrieron a tres mujeres que se robaron distintos objetos.

